Потери России от новых санкций составят не менее $50 млрд в год: Зеленский рассказал о давлении на агрессора и указал на важность позиции Китая

Санкции, введенные партнерами, наносят существенный ущерб российской экономике. Новые же ограничения могут стоить Москве не менее 50 млрд долларов ежегодно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Украина получила первые данные от разведки о последствиях новых санкций, введенных странами-партнерами. На основе этих материалов скорректируют дальнейшие планы подготовки новых ограничений.

"При условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год", – отметил глава государства.

Украинский лидер также отметил, что партнеры Украины готовят введение новых ограничений. В частности, стабильныепоставки нефти из арабских стран позволит избежать колебаний цен на мировом рынке, которыми пытается манипулировать страна-террористка. Также Украина наладила постоянный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, требующих санкционного урегулирования. Часть из предложений уже учтена:

"Должны быть также полностью реализованы меры по российскому танкерному флоту, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе", – отметил Зеленский.

