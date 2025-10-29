'Единственный сценарий – принуждение России к завершению войны': Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

Президент Украины Владимир Зеленский провел планирование дальнобойных операций с военным руководством государства. Он отметил, что единственным сценарием сейчас является принуждение России к окончанию войны – это надо делать так, как это возможно, и так, как реально сработает.

Это санкции мира, украинские "дальнобойные санкции", наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами и, главное, поддержка всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 29 октября.

"Потому что Украина там, где украинские позиции сильны", – отметил он.

Также с главнокомандующим ВСУ и начальником Генштаба подробно говорили о ситуации на фронте. Наиболее сложная она сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, большое сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, а Силы обороны Украины продолжают уничтожать захватчиков.

"Ситуация в Купянске остается непростой, но на днях больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции. Десятки штурмовых действий за сутки – на Александровском направлении. Каждому нашему подразделению спасибо за стойкость", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт. Он поблагодарил всех наших партнеров, которые действенно и ощутимо давят по тем направлениям, которые действительно болезненны для системы страны-агрессора.

"Ожидаю подробный доклад разведки о влиянии решения Америки относительно санкций против российских нефтяных компаний, и предварительные данные довольно оптимистичны – влияние значительное. Мы проверяем детали, и каждую схему, которую Россия еще использует, надо заблокировать", – рассказал гарант.

Он отметил, что санкционная работа продолжается – Украина готовит новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, в их пропаганде. Постепенно должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, которые работают на войну. Соответствующие указы будут вскоре.

"Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции, и важно, чтобы наши дипломаты и все представители Украины активнее работали в европейских странах за пределами ЕС, чтобы они тоже взяли себе общие европейские санкции. Мы очень ценим, что Швейцария, Норвегия и другие страны Европы в течение этих лет поддерживают общее европейское давление ради прекращения войны. Уже началась подготовка и 20-го пакета санкций Евросоюза – и не только Евросоюз применит новые шаги", – анонсировал Зеленский.

