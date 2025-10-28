Более 50% оружия украинского производства для ВСУ: Зеленский установил Шмыгалю дедлайн

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ускорить наращивание украинского производства вооружений и определил жесткий дедлайн для министра обороны Дениса Шмыгаля. Цель – достичь показателя, когда более половины оружия в обороне страны будет произведено в Украине.

Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале по итогам совещания с чиновниками по результатам Кабинета министров за сто дней работы. По его словам, министр обороны должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке различных типов дронов. Речь идет о FPV-дронах, дронах-перехватчиках и дронах для дипстрайков, которые должны поступить на вооружение Сил обороны Украины.

Более 50% оружия для ВСУ должно быть украинского производства

По словам президента, министр обороны должен до конца 2025 года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.

"Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце. На конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, украинские дальнобойные удары по территории России существенно повлияли на топливную инфраструктуру страны-агрессора. Для большинства атак по заводам РФ использовалось оружие именно украинского производства – 90-95%, но применяют и ракеты, произведенные в Европе: преимущественно Storm Shadow и SCALP в меньшем количестве.

Также глава государства подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в боевых условиях и дали ощутимые результаты. Они вписываются как элемент комплексных операций – в паре с другими ракетами, дронами и авиацией.

