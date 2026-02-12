'Никто не цепляется за власть': Зеленский подтвердил готовность к выборам и напомнил условия их проведения

Выборы в Украине должны пройти только в безопасных условиях после установления режима прекращения огня. Не исключено, что их могут совместить со всенародным референдумом об условиях мирного соглашения с государством агрессором РФ.

Этот вопрос в интервью Саймону Шустеру для The Atlantic прокомментировал президент Владимир Зеленский. Журналист отметил, что во время дипломатического процесса Киев раз за разом убедительно демонстрировал свое согласие с различными мирными инициативами Вашингтона, даже когда те казались неработоспособными или непродуманными.

Президент согласился с этим: Украина делает все возможное, чтобы показать, что именно РФ остается препятствием на пути к урегулированию.

"Иногда у меня складывается впечатление, что это что-то вроде: что еще мы можем предложить украинцам, чтобы просто посмотреть, откажутся ли они?" – сказал Зеленский с улыбкой. "Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы", – заверил он.

Условия проведения выборов

В день, когда Шустер общался с Зеленским, издание Financial Times сообщило, что 24 февраля (в четырехлетие российского вторжения) президент Украины якобы объявит о планах относительно президентских выборов и референдума. В сообщении даже был указан крайний срок проведения голосования – 15 мая.

Когда журналист спросил об этом, Зеленский вздохнул и покачал головой. "Никто не цепляется за власть. Я готов к выборам. Но для этого нам нужна безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что именно россияне выдвинули идею организации выборов в Украине еще до полноценного окончания войны. "Потому что они хотят избавиться от меня", – сказал Зеленский.

Что касается одновременного проведения референдума, то президента устраивает такой подход: это поможет увеличить явку избирателей и усложнит для россиян сомнение в результатах. В то же время договоренности должны быть приемлемыми.

"Я не думаю, что нам следует выставлять плохое соглашение на референдум", – уверен Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 февраля, комментируя статью Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления журналистов. Он сказал, что "первый раз слышит" о планах объявить детали выборов 24 февраля.

– В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не получали документов по организации голосования в столь короткие сроки (до 15 мая, как утверждают источники FT).

