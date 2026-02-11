"Впервые слышу": Зеленский опроверг объявление выборов 24 февраля и напомнил обязательное условие их проведения

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию издания Financial Times о том, что он якобы планирует объявить 24 февраля о планах проведения президентских выборов и референдума по территориям. Он подчеркнул, что его позиция относительно выборов неизменна: начать процесс можно только тогда, когда будут все соответствующие гарантии безопасности.

Видео дня

Об этом глава государства сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp. По словам Зеленского, он впервые услышал эту информацию от журналистов.

"Относительно выборов, то есть намерения объявить о них 24 февраля – первый раз слышу. Первый раз услышал, наверное, от Financial Times. Сейчас второй раз слышу от вас", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что 24 февраля является особой датой для украинцев и он никогда бы не сделал такой глупости, как говорить в этот день о выборах – даже если бы они действительно должны были бы состояться.

"Я считаю, что это было бы абсолютно глупой идеей – взять такую дату, чтобы говорить о политике. Это очень серьезная дата: 4 года войны, это большое количество людей, которые отдали свои жизни, чтобы защитить государство. Я никогда бы не смог сделать то, о чем вы спрашиваете", – ответил Зеленский на вопрос журналистов.

Президент в очередной раз подчеркнул, что переход к выборам может состояться только тогда, когда "есть все соответствующие гарантии безопасности". При этом он отметил, что Украина сама вопрос выборов не поднимает – это делают партнеры.

"Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры Украины. Украина сама никогда не поднимает, но безусловно мы готовы к выборам, я говорил очень просто сделать. Сделайте ceasefire – будут выборы. То есть, это вопрос безопасности", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также опроверг информацию о якобы угрозах США отказаться от гарантий безопасности, если не будут проведены выборы.

"Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги. Но если мы поднимаем вопрос референдума, я уже говорил: должно быть понимание прекращения огня для этого. Потому что референдум по структуре – это как выборы, то есть нужна безопасность", – отметил глава государства.

новость дополняется...