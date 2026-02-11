В ЦИК отреагировали на слухи о 'выборах до 15 мая' в Украине: возможно ли это

После публикации в западных медиа информации о том, что США настаивают на проведении выборов в Украине до15 мая, Центральная избирательная комиссия объяснила, что происходит на самом деле. В первую очередь там заявили, что не получали документов по организации голосования в столь короткие сроки.

Также в ЦИК напомнили, что при действующей нормативно-правовой базе какие-либо избирательные процессы и референдумы возможны только после прекращения военного положения. Об этом говорится в материале "Суспільного".

Выборы во время войны

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал, что представители комиссии работают в рабочей группе Верховной Рады во главе с Александром Корниенко и в рамках ее работы, а также работы тематических подгрупп нарабатывают законодательство о послевоенных выборах.

По его словам, основным для работы группы является постановление ЦИК №1 от 7 января 2026 года. В рамках этого процесса происходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной Радой. Каких-либо других документов относительно организации и проведения послевоенных выборов в ЦИК не поступало.

Тем временем руководительница гражданской сети "Опора" и член рабочей группы ВР по подготовке законов о проведении выборов во время войны Ольга Айвазовская, комментируя материал FT, заявила, что провести выборы в Украине можно по меньшей мере через шесть месяцев после завершения военного положения.

Что предшествовало

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен объявить план проведения президентских выборов и референдума. По данным журналистов, Украина уже приступила к планированию президентских выборов вместе с референдумом.

При этом, как утверждалось, Белый дом настаивает на том, чтобы оба голосования прошли до 15 мая, предупреждая, что в случае задержки Киев может потерять предложенные американские гарантии. Офис президента Украины не прокомментировал запрос FT, а посольство США в Украине отказалось от комментариев.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по данным Reuters, США хотят мирное соглашение в марте и выборы в Украине в мае. Такие предложения под соусом "достижения амбициозной цели" выдвигали американские переговорщики украинской делегации во время переговоров в Абу-Даби и Майами.

