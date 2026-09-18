«Никто не может усомниться в преданности Франции»: Париж отказался раскрыть мотивы исключения Усманова из санкционного списка ЕС

Министерство иностранных дел Франции отказалось назвать международных партнеров, которые подняли вопрос об исключении российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Также в Париже не стали объяснять, в чём именно заключаются упомянутые ранее соображения "национальной безопасности".

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Об этом пресс-секретарь МИД Франции Паскаль Конфаврьо заявил в четверг, 17 сентября, во время брифинга, передает "Укринформ". По его словам, международные партнеры подняли вопрос, связанный с национальной безопасностью, и Франция согласилась его рассмотреть.

Позиция Парижа

"Международные партнеры подняли вопрос, связанный с национальной безопасностью, и мы согласились его рассмотреть. Именно на этом этапе мы сейчас находимся", – сказал Конфаврьо.

Когда пресс-секретаря попросили уточнить, о каких именно партнерах идет речь и связана ли позиция Франции с её отношениями с Азербайджаном, он отказался предоставить дополнительные подробности.

"Поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности, я не могу предоставить больше подробностей. Кроме того, внутренние дискуссии в Совете Европейского Союза не должны обнародоваться или комментироваться. Это технические вопросы, и они должны оставаться таковыми", — заявил представитель французского МИД.

В то же время Конфаврьо заявил, что, по его мнению, никто не может сомневаться в приверженности Франции санкционной политике, продлению санкций и обеспечению их реального воздействия на российскую экономику, которая поддерживает войну против Украины.

Французы в Азербайджане

МИД Франции также подтвердил, что Париж ведет работу с властями Азербайджана по вопросу о французских гражданах, удерживаемых в этой стране. При этом в министерстве не назвали ни их количество, ни имена.

Конфаврьо напомнил, что Франция настоятельно не рекомендует своим гражданам ездить в Азербайджан. По его словам, там были случаи произвольных задержаний, которые создают риск для тех, кто приезжает в страну.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция вместе со Словакией настаивала на исключении Усманова из санкционного списка ЕС. Из-за этого государства Евросоюза не смогли вовремя согласовать очередное продление персональных санкций против России.

Их действие временно продлили на семь дней – до 22 сентября.

По информации источников, близких к французскому МИД, позиция Парижа может быть связана с попытками добиться освобождения французских граждан, удерживаемых в Азербайджане. Среди них называют предпринимателя Мартина Райана и сотрудника французской компании Saur Анаса Дерраза.

Как сообщал OBOZ.UA:

Франция неожиданно начала требовать исключения российского олигарха Усманова из санкционных списков накануне деликатных переговоров послов ЕС. Это вызвало "огромное разочарование" среди других стран Евросоюза.

Словакия требует исключить из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Из-за демарша Братиславы ЕС продлил санкции против России лишь на неделю.

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