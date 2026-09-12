Франция неожиданно встала на защиту российского олигарха, находящегося под санкциями: это вызвало разочарование в ЕС

Франция неожиданно потребовала исключить российского олигарха Алишера Усманова из санкционных списков накануне деликатных переговоров послов ЕС. Это вызвало "огромное разочарование" среди других стран Евросоюза.

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Об этом сообщили Euronews четыре дипломата ЕС. Французское правительство присоединилось к Словакии в стремлении добиться исключения российско-узбекского бизнесмена. Словакия уже давно настаивает на исключении Усманова и еще одного российского олигарха, Михаила Фридмана, из санкционного списка ЕС.

Но Братислава больше не в одиночестве. Париж также призвал исключить из-под санкций Усманова, который находится под ограничениями ЕС с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Усманов – родившийся в Узбекистане российский миллиардер, сколотивший состояние на инвестициях в металлургию, горнодобывающую промышленность, телекоммуникации и технологии, и считающийся приближенным к Кремлю.

Шаг Франции вызвал "огромное разочарование" среди других государств-членов, особенно на фоне эскалации гибридных угроз в Европе, в частности недавнего случая попытки атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига в Германии.

"Это вызвало много вопросов относительно мотивации — похоже, здесь преобладают экономические причины. Среди других государств-членов это мало кто понимает", — рассказал Euronews дипломат ЕС на условиях анонимности из-за деликатности переговоров.

В настоящее время санкционный режим ЕС охватывает более 3000 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом и его участием в вторжении в Украину. Срок действия санкций истекает 15 сентября, и страны-члены находятся под давлением необходимости достичь соглашения до этого времени.

До сих пор индивидуальные списки продлевались каждые шесть месяцев, но теперь на рассмотрение вынесено продление на 12 месяцев. Отраслевые санкции уже перешли с шестимесячных на 12-месячные циклы продления в июле.

На нескольких заседаниях послов ЕС Словакия выступала против продления, настаивая на исключении обоих олигархов и сохранении шестимесячного срока.

Требования Словакии не являются новыми. Братислава неоднократно призывала исключить двух высокопоставленных российских олигархов, в частности во время последнего продления санкций в марте.

Санкции ЕС требуют единогласного одобрения для продления, что означает, что отдельная страна может наложить вето. Оппозиция Словакии уже вызвала разочарование среди государств-членов, но новая позиция Франции, вероятно, еще больше осложнит переговоры.

Париж представил исключение Усманова как политический компромисс, рассчитывая, что Словакия не откажется от двух своих требований об исключении из списков, как это было в прошлый раз.

Напомним, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что замороженные активы РФ могут стать мощным экономическим и политическим инструментом давления на Москву в ходе предстоящих дипломатических переговоров. Но конфисковать их правительство Бельгии не готово.

Как писал OBOZ.UA, сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Палата представителей может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России уже в сентябре. Он также подчеркнул, что экономическое давление на Владимира Путина сейчас сильнее, чем раньше.

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