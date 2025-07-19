'Никогда не соглашайтесь на оккупацию': президент Азербайджана выразил поддержку Украине. Видео

В субботу, 19 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил поддержку Украине. В частности, он призвал"никогда не соглашаться с оккупацией". И подчеркнул, что это соответствует стремлениям украинского народа.

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Такое заявление лидер Азербайджана сделал, сравнивая российское вторжение в Украину с оккупацией Карабаха Арменией. Ильхам Алиев порекомендовал сделать то же, что когда-то делал Азербайджан, а именно не мириться со сложившимися реалиями и работать над возвращением территорий.

"Все наши аргументы о международном праве, о том, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие вывода Армянских сил, все это разбивалось о стену высокомерной морали. А именно смириться с реалиями. И потом мы решили, что мы создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и произошло", – рассказал он.

Алиев подчеркнул, что его земляки "все жили тем, чтобы вернуть свои территории", несмотря на то что "рельеф Нагорного Карабаха был против нас, международная ситуация была против нас".

Президент Азербайджана напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, то есть Россия, Франция и США, были на стороне Армении, тогда как Баку не имело международной поддержки.

Также Ильхам Алиев подтвердил информацию о том, что Азербайджан готовит иск в международные судебные инстанции против России из-за сбития самолета AZAL в декабре 2024 года. Тогда в результате авиакатастрофы погибло 38 человек.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит никаких перспектив мира между Украиной и РФ. По его словам, никто не согласится на компромисс по территориальной целостности, а прекращение огня никогда не останавливает войну.

Ранее сообщалось, что в Баку арестовали двух азербайджанцев, которые вступили в ЧВК "Вагнер". Их вербовал лично уже покойный главарь организации Евгений Пригожин.

Что предшествовало

Арест двух наемников ЧВК "Вагнер" в Азербайджане произошел на фоне дипломатического скандала, который разразился между Баку и Москвой. В конце июня российские силовики провели рейды против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по нераскрытым делам об убийствах 10- и 20-летней давности.

В результате этих действий от насильственных действий погибли двое граждан Азербайджана, несколько человек во время обысков подвергались пыткам.

В ответ на рейды Азербайджан задержал руководителей офиса местного информагентства Sputnik (входит в холдинг "Россия сегодня"). Их обвинили в том, что они работают на ФСБ.

Как писал OBOZ.UA, в Баку формируют доказательную базу, готовясь к обращению в международный суд с иском против России из-за катастрофы самолета AZAL 25 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что гражданин Азербайджана Гасанов Назим Амирхан-оглы, который воевал против Украины, после попадания в плен вдруг разочаровался в России. Военнопленный заявил, что теперь очень жалеет, что пошел на чужую войну, тем более на стороне агрессора.

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