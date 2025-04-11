'Прекращение огня никогда не останавливает войну': президент Азербайджана заявил, что не видит перспектив мира между Украиной и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит никаких перспектив мира между Украиной и РФ. По его словам, никто не согласится на компромисс в вопросе территориальной целостности, а прекращение огня никогда не останавливает войну.

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Такое заявление Алиев озвучил 9 апреля в университете АДА, отвечая на вопрос участника международного форума на тему "К новому миропорядку". "Я лично, будучи реалистом, не вижу в обозримом будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией", – цитирует его CentralAsia.

Алиев напомнил, что РФ объявила оккупированные территории Украины своими и вряд ли намерена отступиться.

"Как они могут отступиться от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины, Азербайджан также считает их частью Украины. Как они могут пожертвовать и сказать: нет, это не часть Украины? Ну, если это произойдет, то это значит, что я чего-то не понимаю в международной политике", – сказал он.

Президент Азербайджана добавил, что "к сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции":

"Как сказал наш друг из Хорватии, они освободили свою территорию, вышли к своим рубежам и остановились. То же самое сделали мы. Мы вышли к своим рубежам и остановились. Вот так заканчиваются войны в реальном мире".

По мнению Алиева, ни Киев, ни Москва не пойдут на компромисс в вопросе территориальной целостности.

Поэтому ожидать, что Украина согласится пожертвовать своей международно признанной территорией в обмен на мир, – несправедливо и нереалистично.

Одно дело говорить приятные вещи о приостановке войны, а другое – пойти немного дальше и, возможно, спросить тех, кто в недалеком прошлом пострадал от войны, о договоренностях, необходимых для установления стойкого мира, добавил Алиев

"О нашей позиции касательно войны между РФ и Украиной: мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. И как страна, пострадавшая от оккупации и нарушения нашей территориальной целостности, мы, конечно, полностью понимаем эту ситуацию", – заявил он.

По словам Алиева, в Азербайджане также хотят завершения войны, "но главный вопрос в том, как это сделать и будет ли это потенциальное, или временное, прекращение огня устойчивым или нет?"

"Как руководитель страны, которая пережила две горячие войны и период между ними, могу вам сказать, что прекращение огня никогда не останавливает войну. Никогда. Война не прекращалась и в нашем случае. Это просто временное облегчение для стран, чтобы перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново", – сказал президент Азербайджана.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 11 апреля прибыл в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным. Это будет уже третья такая встреча, однако Трамп, по данным СМИ, разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине.

В Госдепе США накануне заявили, что на текущем этапе Вашингтон готов обсуждать с Кремлем только один вопрос – прекращение огня в Украине. Пока его не будет, переговоры по другим вопросам не имеют смысла.

Президент Владимир Зеленский 10 апреля заявил, что РФ никак не демонстрирует желание прекратить войну, а лишь усиливает удары по Украине. Глава государства призвал США и других партнеров усилить давление на Москву.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что Путин якобы поддерживает идею прекращения огня, но сначала якобы нужно "ответить на ряд вопросов" Москвы. Он также цинично утверждает, что РФ якобы наносит удары только по "военным и околовоенным объектам".

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