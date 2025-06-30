В Баку задержали двух агентов ФСБ: ими оказались работники росСМИ. Фото

В понедельник, 30 июня, в столице Азербайджана после обысков были задержаны два агента Федеральной службы безопасности РФ. Ими оказались сотрудники российских СМИ, которые работали в Баку.

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Об этом сообщает азербайджанское информагентство АРА. Журналисты ссылаются на пресс-службу Министерства внутренних дел страны. Отмечается, что задержанными оказались исполнительный директор и шеф-редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавый и Евгений Белоусов.

Азербайджанское ведомство заявляет, что задержанных, в частности, проверяют на причастность к незаконному финансированию. Аккредитация российского издания якобы была прекращена еще в феврале 2025 года. В редакции обвинения в их адрес назвали абсурдными.

Дополнительная информация уточняется.

Что предшествовало

30 июня в филиале российского СМИ были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны несколько человек. Это произошло на фоне роста напряжения между Баку и Москвой.

3 февраля Азербайджан проинформировал Россию о прекращении деятельности организации "Россотрудничество" в стране и закрытии его представительства "Русский дом".

Дело в том, что последний "не зарегистрирован как юридическое лицо, и организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана". Незадолго до этого журналисты Baku.tv опубликовали репортаж о работе "Русского дома", обвинив его сотрудников в недружественной и даже шпионской деятельности.

Кстати, этот репортаж вышел в эфир через несколько недель после крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау (Казахстан). Этот борт, скорее всего, был подбит российской ПВО.

Как писал OBOZ.UA, в Баку формируют доказательную базу, готовясь к обращению в международный суд с иском против России из-за катастрофы самолета AZAL 25 декабря прошлого года.

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