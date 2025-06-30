В Баку полицейские пришли с обыском в офис прокремлевского агентства 'Sputnik Азербайджан': что известно

Полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского информагентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. Это происходит на фоне роста напряжения между Баку и Москвой.

Видео дня

Об этом сообщили местные издания APA и Report. Причины визита правоохранителей официально пока не озвучены.

Пропагадистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что сотрудники российского посольства выехали на место обыска, чтобы контролировать ситуацию.

Еще в феврале 2025 года азербайджанские власти приняли решение сократить персонал "Sputnik Азербайджан" с 40 сотрудников до одного. Несмотря на это, как отмечает Report, агентство продолжало работать, а сотрудники выходили на работу.

Обыск в "Sputnik" произошел на фоне обострения отношений между Азербайджаном и Россией. В конце июня в Екатеринбурге полиция задержала более 50 граждан азербайджанского происхождения. В результате рейда два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Власти Баку требовали справедливого расследования. В свою очередь, Министерство иностранных дел России заявило, что задержания проходили в рамках расследования тяжких преступлений.

Напомним: 3 февраля Азербайджан проинформировал Россию о прекращении деятельности организации "Россотрудничество" в стране и закрытии его представительства "Русский дом".

Дело в том, что последний "не зарегистрирован как юридическое лицо, и организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана". Незадолго до этого журналисты Baku.tv опубликовали репортаж о работе "Русского дома", обвинив его сотрудников в недружественной и даже шпионской деятельности.

Кстати, этот репортаж вышел в эфир через несколько недель после крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау (Казахстан). Этот борт, скорее всего, был подбит российской ПВО.

Как писал OBOZ.UA, в Баку формируют доказательную базу, готовясь к обращению в международный суд с иском против России из-за катастрофы самолета AZAL 25 декабря прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!