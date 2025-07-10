В Азербайджане арестовали двух 'вагнеровцев', которых вербовал лично Пригожин

В Баку арестовали двух азербайджанцев, которые вступили в ЧВК "Вагнер". Их вербовал лично уже покойный главарь организации Евгений Пригожин.

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Об этом сообщают азербайджанские СМИ. Отмечается, что одного из них, судили за убийство. В 2013 году будущий наемник убил в России представителя ЛГБТ.

"Сабаильский суд Баку отправил под арест 34-летнего Рамиля Алиева и 50-летнего Исмаила Гасанова. Их обвиняют в том, что они вступили в ЧВК "Вагнер". Дело расследует Служба государственной безопасности Азербайджана. Алиева и Гасанова завербовал лично глава ЧВК Евгений Пригожин, пока те отбывали сроки в российской колонии", – говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, Алиев и Гасанов обвиняются в том, что они участвовали в "боевых учениях" и "боевых операциях на территориях разных стран" (каких именно не уточняется), а также подстрекали к этому других граждан Азербайджана.

По информации журналистов, Алиев и Гасанов были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления "на территории иностранного государства".

Отмечается, что Алиева приговорили к 18 годам колонии за убийство и разбойное нападение в 2014 году. По информации издания, в 2013 году он познакомился с другим мужчиной и договорился с ним грабить представителей ЛГБТ, которых можно было найти на сайте знакомств. Алиев и его знакомый в этот же день нашли в соцсетях жителя Москвы, приехали к нему домой и оказали ему сексуальные услуги за деньги, но потом между мужчинами произошел конфликт.

В результате конфликта Алиев заколол свою жертву ножом, а затем они с сообщником ограбили квартиру погибшего. В суде обвиняемый рассказал, что напал на мужчину, потому что тот "предложил секс неприемлемым для азербайджанца способом".

Также журналисты обнаружили страницу Рамиля Алиева в соцсети "ВКонтакте", на которой тот в 2023 году разместил символику ЧВК "Вагнер" и свои фотографии с автоматом Калашникова в руках.

Исмаил Гасанов также фигурировал в базе российской полиции как преступник, что следует из источников, однако установить обстоятельства его уголовного дела не удалось. Добавляется, что Алиев и Гасанов также совершали преступления на территории Азербайджана.

Что предшествовало

Арест двух наемников ЧВК "Вагнер" в Азербайджане произошел на фоне дипломатического скандала, который разразился между Баку и Москвой. В конце июня российские силовики провели рейды против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по нераскрытым делам об убийствах 10- и 20-летней давности.

В результате этих действий от насильственных действий погибли двое граждан Азербайджана, несколько человек во время обысков подвергались пыткам.

В ответ на рейды Азербайджан задержал руководителей офиса местного информагентства Sputnik (входит в холдинг "Россия сегодня"). Их обвинили в том, что они работают на ФСБ.

Как писал OBOZ.UA, в Баку формируют доказательную базу, готовясь к обращению в международный суд с иском против России из-за катастрофы самолета AZAL 25 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что гражданин Азербайджана Гасанов Назим Амирхан-оглы, который воевал против Украины, после попадания в плен вдруг разочаровался в России. Военнопленный заявил, что теперь очень жалеет, что пошел на чужую войну, тем более на стороне агрессора.

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