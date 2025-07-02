Самый острый кризис постсоветского периода: что пошло не так в отношениях между Баку и Москвой

С конца июня разгорается конфликт между Азербайджаном и Россией. Баку обвинил РФ в убийстве двух задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге, в обеих странах проводятся облавы и аресты.

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Однако на этом все не закончилось и в СМИ Азербайджана напомнили об авиакатастрофе пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, который полгода назад, вероятно, был сбит российской ПВО. OBOZ.UA разбирался что пошло не так между Баку и Москвой.

А еще недавно Азербайджан на российских пропагандистских каналах называли "стратегическим партнером, который нигде и ни в чем не подводит". Страны поддерживали достаточно стабильные отношения, Баку и Москва активно сотрудничали в сферах энергетики, вооружения и торговли.

"Отношения России и Азербайджана вошли в самый острый кризис в постсоветской истории", – так пишут подцензурные российские СМИ о происходящем.

Тем временем пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что разговор лидеров России и Азербайджана пока не планируется, но "если потребуется, то состоится в самые сжатые сроки".

Рейды в Екатеринбурге

Все началось 27 июня, когда в российском Екатеринбурге состоялся масштабный рейд, организованный МВД, ФСБ и Росгвардией в рамках уголовного дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Обыски прошли в более чем в 10 квартирах, где проживали азербайджанцы. Было задержано около 50 человек, а двое – братья Зияддин и Гусейн Сафаровы – погибли.

По сообщению СК РФ, один из них якобы умер от сердечной недостаточности, у второго причина смерти уточнялась. Однако после доставки тел Сафаровых в Баку азербайджанская сторона провела собственную экспертизу: были выявлены многочисленные травмы, переломы и внутренние кровотечения. Это вызвало резкий резонанс в Азербайджане.

Реакция Баку

Азербайджан официально вызвал поверенного в делах России, выразив протест в связи с этой ситуацией. Генпрокуратура страны открыла уголовное дело по статьям о пытках и умышленном убийстве. Также власти Азербайджана отменили все российские культурные и межпарламентские мероприятия, включая Дни России в Баку.

Несмотря на скандал, в воскресенье и понедельник суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО задержанных в ходе рейда Бакира, Мазахира, Акифу и Аяза Сафаровых. Еще двое задержанных азербайджанцев находятся в больнице в тяжелом состоянии после доставления в ОВД, меру пресечения им изберут позже, передают "Важные истории".

Дальнейшие действия Азербайджана

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского информагентства "Sputnik Азербайджан" в Баку. Были задержаны два агента Федеральной службы безопасности РФ – ими оказались исполнительный директор и шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавый и Евгений Белоусов.

Оба были взяты под стражу на четыре месяца. Россиянам инкриминируют сразу пять статей Уголовного кодекса Азербайджана.

А 1 июля в Азербайджане задержали еще одну группу россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, содействии их обороту, а также в киберпреступлениях.

На кадрах, опубликованых в сети, видно, что задержанные были избиты. Известны имена пяти из них: 41-летний Антон Драчев – основатель IT-платформы по оказанию бытовых услуг онлайн Airo; 30-летний Дмитрий Безуглый – работал программистом в VK и "Яндексе", а после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года покинул страну; 23-летний Сергей Софронов – программист из Череповца, в 2022 году покинул Россию, переехав сперва в Казахстан, а затем в Азербайджан; 35-летний турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро – приехал в Баку в отпуск в начале июня; 38-летний бывший сотрудник "Газпромнефти" и "Роснефти" из Петербурга Валерий Дулов.

Новые облавы в РФ

Мы писали о том, что в ответ на задержание граждан РФ в Азербайджане российские силовики 1 июля провели аналогичные действия в Воронеже и Екатеринбурге.

Так, в Екатеринбурге задержали главу местной азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. Силовики разбили окно автомобиля, вытащили Шихлинского из транспортного средства и надели на него наручники.

А в Воронеже был задержан Юсиф Халилов, уроженец Азербайджана и совладелец крупного Алексеевского рынка. Силовики пришли к нему домой.

История с самолетом

Нынешний конфликт между Баку и Москвой – уже второй за последние месяцы. Напомним: 25 декабря в Казахстане рухнул самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный. На подлете к Чечне его, по версии Азербайджана, атаковали средства ПВО.

Баку собирался обратиться в международный суд по факту катастрофы и неоднократно требовал от Кремля признания вины и извинений. На фоне этого Азербайджан также закрыл "Русский дом" в Баку, обвинив его сотрудников в шпионаже, и отпустил из-под ареста российскую экс-судью Елену Хахалеву, которую требовала экстрадировать Россия. Также власти Азербайджана сократили срок пребывания россиян в стране до 90 дней в году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал от Путина извинений и признания вины. В итоге диктатор извинился лишь за то, что "инцидент" с лайнером произошел над территорией России, но отказался брать ответственность за гибель людей.

Теперь же азербайджанские СМИ снова напомнили о произошедшем, опубликовав 1 июля объяснительную записку и аудио переговоров офицера ПВО, якобы отдавшего в тот день приказ сбить пассажирский самолет AZAL.

"В объяснительной есть лишь одна странная деталь – скорость "цели". Судя по цифрам, которые капитан Паладичук передал командованию, это не мог быть дрон – с такой скоростью (120 м/с = 432 км/ч) и на такой высоте (8 км) имеющиеся в распоряжении Украины дальнобойные беспилотники без реактивного двигателя не летают. Таким образом у военных были все данные, чтобы понять, что это некий самолет", – пишет The Insider.

Как сообщал OBOZ.UA, Азербайджан обвинил Армению в атаке на своих военнослужащих. В Минобороны страны заявили, что армянские военные утром 16 марта обстреляли со стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

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