'Никогда не планировалось': в МИД Украины отреагировали на 'анонс' Турции по переговорам с Россией

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию турецких журналистов о якобы запланированных переговорах между делегациями Украины и РФ по "перемирию" в Черном море. Проведение такой встречи не предполагается.

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Об этом сказал спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в комментарии РБК-Украина в воскресенье, 13 апреля. СМИ Турции писали, что переговоры якобы состоятся на следующей неделе, однако это не так.

По его словам, встречи в формате Украина-РФ по ситуации в Черном море никогда не планировалось.

"Это что-то турецкие СМИ придумали, встречи в формате Украина – Россия там не будет и никогда не планировалось", – сказал дипломат.

Отметим, что первым такую информацию распространило издание CNN Turk, журналисты которого ссылались на источники в Министерстве национальной обороны Турции. Собеседник СМИ заявил, что 15 и 16 апреля российские и украинские официальные лица якобы встретятся в штабе Командования военно-морских сил в Анкаре, чтобы обсудить вопросы безопасности Черного моря.

Как ранее писал OBOZ.UA, 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о безопасности судоходства в Черном море могло бы распространяться не только на корабле, но и на портовую инфраструктуру. Но сейчас, без гарантий мониторинга ситуации, говорить об этом рано.

Также сообщалось, что договоренности о "режиме тишины" в Черном море не являются возобновлением зерновой инициативы. Остановка огня касается гражданских судов и портов региона – не только в Одессе, но и на реках, впадающих в Черное море.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что в случае российского нарушения договоренностей о "режиме тишины" на море, Соединенные Штаты должны принять соответствующие меры.

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