Украина и РФ могут провести переговоры по безопасности судоходства: СМИ назвали место и дату

В Турции заявили, что украинская и российская делегация в ближайшее время проведут встречу в Анкаре. Она будет посвящена вопросу безопасности в Черном море.

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Об этом сообщает CNN Türk. По данным издания, встреча запланирована на 15-16 апреля.

Информацию о возможных переговорах между Украиной и РФ по CNN Türk получили от источников в турецком Министерстве обороны.

"В связи с возможным прекращением огня между Российской Федерацией и Украиной 15-16 апреля в штабе командования Военно-Морских Сил состоится совещание по поддержанию мира в Черном море после возможного прекращения огня между Российской Федерацией и Украиной", – говорится в сообщении.

По данным источников CNN Türk, во встрече примут участие военные представители других стран.

"Обсуждаться будет морское измерение военных планов, которые могут быть сделаны для поддержания мира в Черном море", – добавляет издание.

Напомним, ранее в США заявили, что планируют использовать "рычаги влияния" в переговорах по завершению войны в Украине. При этом в Белом доме подчеркнули, что Трамп "постоянно разочаровывается" как в Москве, так и в Киеве, поэтому и давить якобы собирается и на агрессора, и на жертву агрессии.

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