"Не вижу проблем, если есть желание": Зеленский рассказал о деталях соглашения про судоходство в Черном море

Соглашение о безопасности судоходства в Черном море могла бы распространяться не только на корабли, но и на портовую инфраструктуру. В то же время, без гарантий мониторинга ситуации, говорить об этом рано.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 28 марта, передает корреспондент OBOZ.UA. "Я не вижу проблем с перемирием в море, если есть желание", – отметил он, комментируя результаты переговоров в Эр-Рияде.

По словам Зеленского, во время встреч в Саудовской Аравии речь шла не только о "тишине" относительно атак на судна. Также обсуждалось прекращение ударов по портам.

"Соглашение по морю должно было распространяться на портовую инфраструктуру – это и Одесса, и порт "Південний", и не только. Все на это рассчитывали. Была договоренность на Черном море, но без мониторинга нечего говорить. При всем уважении к организовавшей встречу Саудовской Аравии и к лидеру Саудовской Аравии... Была инициатива, что Саудовская Аравия может мониторить безопасность энергетических объектов, но у них нет средств", – отметил Зеленский.

При этом, как считает президент Украины, контролировать ситуацию и проводить мониторинг непосредственно в море технически может как Турция, так и другие страны, представленные в Черном море. В частности, это Румыния, Болгария, США и Великобритания.

"Одной из стран, которая может мониторить море, является Турция – здесь все четко и понятно. Также это могут США, Великобритания, Румыния и Болгария, так как они (тоже присутствуют. – Ред.) в Черном море", – подчеркнул президент.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио 26 марта заявил, что некоторые "условия" РФ для тишины в Черном море предполагают снятие санкций, включая Евросоюзом. В частности, российская сторона потребовала вернуть в глобальную платежную систему SWIFT Россельхозбанк и другие финучреждения из РФ, занимающиеся аграрной торговлей.

В ответ на это пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер заверила, что одним из главных условий для отмены или смягчения санкций является вывод всех войск России с территории Украины.

Уже 27 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США и РФ пока не достигли конкретных договоренностей относительно черноморской инициативы. В ходе переговоров в Саудовской Аравии соглашение, по его словам, обсудили только "в самых общих чертах".

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД Украины также заявляли, что договоренности о "режиме тишины" в Черном море не являются восстановлением Черноморской зерновой инициативы. Остановка огня касается гражданских судов и портов региона – не только в Одессе, но и на реках, впадающих в Черное море.

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