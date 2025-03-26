'США должны реагировать': у Зеленского объяснили, что будет в случае нарушения Россией договоренности о перемирии на море

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что в случае нарушения Россией договоренностей о перемирии на море, США должны принять соответствующие меры. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает важным игроком в обеспечении выполнения подобных соглашений и должен реагировать на нарушения со стороны РФ.

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Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. Жовква объяснил, что для мониторинга ситуации могут быть привлечены другие страны, в частности, Саудовская Аравия, с которой США уже обсуждали этот вопрос.

"США говорят о том, что нужна страна или страны, которые будут мониторить эту ситуацию, фиксировать. Они говорят о том, что это могут быть другие страны. В частности, звучала Саудовская Аравия, где вчера проходили переговоры. США выходили с этим предложением к Саудовской Аравии", – сказал он.

По его словам, международные мониторы должны зафиксировать какие-либо нарушения режима тишины, а затем передать эту информацию в США, которые должны предпринять соответствующие действия.

"Далее США, получив от монитора такую информацию, должны предпринимать соответствующие действия. Мы ведь говорим о том, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", – пояснил заместитель руководителя ОП.

Напомним, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией условий прекращения огня Украина предоставит США все необходимые доказательства. По его словам, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Кремль соблюдать договоренности.

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