'Ненавидят друг друга': Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Главной причиной он назвал глубокую личную вражду между двумя лидерами.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force One. Трамп подчеркнул, что завершить войну России против Украины оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

"Я думал, что это будет для меня легко. Но это оказалось трудно", – сказал американский лидер.

Он также добавил, что ключевым препятствием для мирного процесса является личный конфликт между Зеленским и Путиным:

"Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима", – заявил Трамп.

По словам Трампа, столь глубокая вражда ставит под сомнение эффективность любых прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности таких переговоров, он заявил: "Не знаю. Думаю, мне придется говорить самому".

Трамп также не исключил, что это может произойти "относительно скоро", хотя конкретных сроков не назвал.

Американский президент отметил, что формат переговоров не является принципиальным – будет ли это саммит или обычная встреча. По его мнению, главное, чтобы процесс состоялся при его личном участии.

"Будут переговоры – или вы назовете это саммитом, или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", – резюмировал он.

Что предшествовало

Владимир Путин 3 сентября в очередной раз продемонстрировал свое "стремление к миру", выдав циничные заявления. Он требовал проведения референдума в Украине, изменения Конституции и приезда президента Владимира Зеленского в РФ.

Путин заявил, что он никогда не отвергал возможности провести переговоры с Зеленским и вроде бы готов с ним встретиться. Но для этого Зеленский должен приехать в Москву.

Диктатор заявил, что именно Москва является лучшим местом для встречи. Он добавил, что РФ предоставит гарантии безопасности для украинского лидера на территории страны-агрессора.

В МИД Украины отреагировали на это требование Путина. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что главарь Кремля просто продолжает манипулировать всеми вокруг. Он напомнил, что по меньшей мере семь стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву. Глава государства объяснил, что не может посещать столицу страны-террориста России для переговоров по дипломатическому урегулированию.

В то же время украинский президент озвучил встречное предложение, заявив, что Путин может приехать в Киев.

Также Зеленский назвал предложение российского лидера приехать в Москву способом затянуть переговоры. Он подчеркнул, что настоящая встреча возможна только тогда, когда от нее будет конкретный результат.

Гарант пояснил, что украинская сторона открыта к диалогу в двустороннем или даже в трехстороннем формате с участием США. Однако, по словам Зеленского, Россия системно пытается отложить переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Поэтому главарь Кремля убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

Также военный преступник придумал новое требование к Украине, которое касается проведения референдума, говорится в аналитике Института изучения войны.

