'Пока не видим желания РФ завершить войну': Зеленский – о возможной встрече с Путиным о возможной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера приехать в Москву способом затянуть переговоры. Он подчеркнул, что настоящая встреча возможна только тогда, когда от нее будет конкретный результат.

Глава государства сделал заявление по итогам саммита Коалиции желающих во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он пояснил, что украинская сторона открыта к диалогу в двустороннем или даже в трехстороннем формате с участием США. Однако, по словам Зеленского, Россия системно пытается отложить переговоры.

Зеленский добавил, что американские партнеры сообщили ему о путинском приглашении в Москву.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, то надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия начала говорить о встрече, это уже неплохо. Но пока что мы не видим их желания окончания войны", – подчеркнул Зеленский.

Переговоры под вопросом

Президент подчеркнул, что переговоры с российским лидером могут иметь смысл лишь тогда, когда они завершатся практическими решениями. "Такие встречи должны выходить с каким-то результатом, желательно – окончанием войны", – говорит Зеленский.

Он признал, что сам факт обсуждения встречи выглядит как определенный прогресс, но все еще нет реальной готовности России завершить боевые действия.

Заявления на фоне давления

Во время совместной пресс-конференции в Париже Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает координировать позиции с партнерами в Европе и США. Он отметил, что попытки России навязать формат на своей территории выглядят как манипуляция и способ избежать серьезных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня 4 сентября в Париже состоялся саммит Коалиции желающих с участием президента Владимира Зеленского. Встречу посвятили гарантиям безопасности для Украины, после нее европейские лидеры позвонили Трампу.

По итогам саммита Зеленский на совместной с президентом Франции пресс-конференции Эммануэлем Макроном заявил, что РФ стремится выиграть время и усиливает нападения на Украину. По словам Макрона, 26 стран"формально ангажировались прислать или силы контингента в Украину, или внести средства для поддержки коалиции на земле или небе".

По данным источников Bloomberg, в Европе обеспокоены тем, что Москва готовит новое наступление в Украине и мирные переговоры зашли в тупик, тогда как они обсуждают гарантии безопасности для Киева. Непублично европейские лидеры обсуждают сосредоточение россиян возле Покровска.

