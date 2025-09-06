Путин заявил, что не видит особого смысла в переговорах с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Поэтом главарь Кремля убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

Также военный преступник придумал новое требование к Украине, которое касается проведения референдума. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль не меняет риторику

В привычной для кремлевской риторики манере Путин заявил, что ставит под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Он также заявил, что заключить мирное соглашение с нынешней украинской властью невозможно, фактически исключив возможность серьезных мирных переговоров.

Путин сказал, что "не видит особого смысла" в переговорах с Украиной и аргументировал свою позицию тем, что достичь соглашения с Украиной будет "невозможно". При этом военный преступник выдал, что даже если Россия и Украина заключат мирное соглашение, Украина должна отменить военное положение и провести президентские выборы перед "всенародным референдумом для кодификации соглашения".

В ISW напомнили, что Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отвергали легитимность Зеленского, намеренно искажая украинскую конституцию. Заявление Путина является частью его постоянных усилий изобразить Зеленского и других украинских чиновников как политиков, с которыми Россия не может вести переговоры или подписать окончательное мирное соглашение.

Таким образом Путин в очередной раз продемонстрировал, что не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны. Вместо этого главарь Кремля стремится отложить или продлить переговоры, и его заявления теперь являются попыткой оправдать отказ России от переговоров вообще. При этом перекладывает вину на Украину за срыв дипломатического процесса.

Что предшествовало

Несмотря на заявления о сложности диалога, Путин неоднократно подчеркивал свою "готовность" к встрече на высшем уровне. При этом он предлагает Владимиру Зеленскому приехать в Москву для проведения переговоров, гарантируя "условия для работы и безопасность". Это предложение было расценено украинской стороной как нежелание идти на контакты, поскольку Киев готов вести переговоры только на нейтральной территории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера приехать в Москву способом затянуть переговоры. Он подчеркнул, что настоящая встреча возможна только тогда, когда от нее будет конкретный результат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе обеспокоены тем, что Москва готовит новое наступление в Украине и мирные переговоры зашли в тупик, тогда как они обсуждают гарантии безопасности для Киева. Непублично европейские лидеры обсуждают сосредоточение россиян возле Покровска.

