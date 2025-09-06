Зеленский: пусть Путин приезжает в Киев, я готов ко встрече в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина приехать в Москву. Глава государства объяснил, что не может посещать столицу страны-террориста России для переговоров по дипломатическому урегулированию.

Видео дня

В то же время украинский президент озвучил встречное предложение, заявив, что Путин может приехать в Киев. Об этом Зеленский рассказал в интервью главному корреспонденту ABC News по международным вопросам Марте Раддац.

Переговоры Киева и Москвы

Зеленский сообщил, что не может ехать в Москву, когда российская армия ежедневно бомбит украинские города ракетами и дронами. При этом он добавил, что российский диктатор Путин может приехать в столицу Украины, чтобы провести переговоры по дипломатическому урегулированию войны.

"Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. Я не могу ехать в столицу этого террориста", – сказал президент Украины.

Также Зеленский добавил, что Путин понимает абсурдность своего предложения о проведении встрече в Москве. Это в очередной раз подтверждает, что диктатор РФ не стремится к мирному урегулированию.

Что предшествовало

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с Зеленским, если она будет "хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам". По словам Путина, президент США Дональд Трамп якобы просил его о такой встрече. При этом, Путин выразил сомнение в "каком-то смысле" такой встречи, а также вновь поставил под сомнение "легитимность" Зеленского, ссылаясь на Конституцию Украины.

В то же время диктатор РФ сказал, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы провести переговоры. Стоит отметить, что заявление Путина о встрече в российской столице прозвучало вопреки тому, что целый ряд нейтральных стран готовы организовать встречу Зеленского и Путина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера приехать в Москву способом затянуть переговоры. Он подчеркнул, что настоящая встреча возможна только тогда, когда от нее будет конкретный результат.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин в очередной раз заявил, что считает нынешнюю украинскую власть "нелегитимной". Поэтом главарь Кремля убежден, что заключить мирное соглашение с нынешним украинским правительством невозможно.

