'Пусть приезжает в Москву': Путин выдал очередную порцию бреда о встрече с Зеленским и гарантиях безопасности для Украины

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свое "стремление к миру" в очередной раз выдав циничные заявления. Он требует проведения референдума в Украине, изменения Конституции и приезда президента Владимира Зеленского в Москву.

Видео дня

Об этом главарь Кремля заявил на брифинге 3 сентября после визита в Китай. Он также снова поднял тему "легитимности" украинской власти.

Путин о встрече с Зеленским

Российский диктатор заявил, что он якобы никогда не исключал возможности провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и вроде бы готов с ним встретиться. Но для этого Зеленский должен приехать в Москву.

Путин рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом о возможности встречи с Владимиром Зеленским.

"Кстати, Дональд спросил меня: "Возможна ли такая встреча?" Я ответил: "Да, это возможно". В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится", – заявил главарь Кремля.

Путин требует "референдума" в Украине

В то же время Путин заявил, что Украина должна провести референдум, чтобы доказать "легитимность" своей власти. Ведь, по его словам, никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции не прописано.

Кроме того, по словам диктатора, такой референдум украинская власть должна провести для решения любых территориальных вопросов.

"Но для этого нужно отменить военное положение", – заявил международный военный преступник, который начал войну..,

Путин о гарантиях безопасности для Украины

Путин "милостиво" признал право Украины на гарантии безопасности. Но, по его словам, он якобы никогда не обсуждал "гарантии безопасности в обмен на территории". 30 сентября 2022 года Россия внесла временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины в свою конституцию. Россия считает эти территории своими и требует, чтобы Украина вывела свои войска с территорий этих областей.

"Россия еще в 2022 году предлагала украинской власти вывести войска с юго-востока и закончить конфликт", – подчеркнул Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске резко усилил удары по Украине. Это заметил американский министр финансов Скотт Бессент, заявив, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций против Москвы.

