'Готов к контактам': Путин назвал 'лучшее место' для встречи с Зеленским и рассказал о 'слезах Януковича'. Видео

Российский диктатор Владимир Путин высказался о предстоящих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Москва является лучшим местом для встречи. Он добавил, что РФ даст гарантии безопасности для украинского лидера на территории страны-агрессора.

Вместе с тем диктатор вспомнил президента-беглеца Виктора Януковича и выдал, что тот пустил слезу, когда услышал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС. Об этом Путин заявил 5 сентября на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума, организованного Россией.

Что сказал глава Кремля

"Путин считает Москву лучшим местом для встречи с Зеленским. Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве", – процитировали диктатора российские СМИ и добавили, что Путин назвал избыточными запросами Киева предложение приехать для переговоров в названное ими место.

В то же время глава Кремля подчеркнул, что, несмотря на готовность к переговорам, не видит смысла в прямых контактах с президентом Украины, поскольку "сейчас договориться с Зеленским по ключевым вопросам будет невозможно".

Что касается вступления Украины в ЕС, то, по словам Путина, Янукович "стремился к этому на приемлемых условиях", но экономические последствия "расстроили" бывшего украинского президента "до слез".

Другие заявления российского диктатора

– Украина ставит задачу вступления в ЕС, это их законный выбор.

– Согласно Конституции Украины, договоренности о территориях должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.

– В Украине коррупции хватает.

– Киев еще недавно исключал возможности контактов с Россией, а сейчас он о таких контактах просит.

Напомним, Путин также заявил, что гарантии безопасности после войны должна получить не только Украина, но и Россия. В то же время миротворческие войска стран НАТО на украинской территории РФ сочтут "законными целями" для атак.

Соответствующие заявления прозвучали после того, как 4 сентября состоялся очередной саммит "коалиции желающих". После заседания стало известно, что 26 стран взяли на себя обязательства помочь гарантировать безопасность украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандистские российские СМИ распространили "обращение" беглого президента Украины Виктора Януковича, который заявил, что якобы "целенаправленно" работал над сближением с ЕС, но европейцы "вели себя некорректно".

