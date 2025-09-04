"Путин продолжает манипулировать всеми": в МИД отреагировали на предложение встречи президентов в Москве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на требование российского диктатора Владимира Путина о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Он отметил, что главарь Кремля просто продолжает манипулировать всеми вокруг.

Путин делает неприемлемые предложения, заранее осознавая это. Об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что сейчас по меньшей мере семь стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

"Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения", – пишет Сибига.

Только усиление давления может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу, резюмировал глава МИД.

Что сказал Путин

Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября в очередной раз продемонстрировал свое "стремление к миру", выдав циничные заявления. Он требует проведения референдума в Украине, изменения Конституции и приезда президента Владимира Зеленского в РФ.

Путин заявил, что он якобы никогда не отвергал возможности провести переговоры с Зеленским и якобы готов с ним встретиться. Но для этого Зеленский должен приехать в Москву.

Диктатор рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом о возможности встречи с Владимиром Зеленским.

"Кстати, Дональд спросил меня: "Возможна ли такая встреча?" Я ответил: "Да, это возможно". В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится", – заявил главарь Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил пути прекращения войны в Украине с главой РФ Владимиром Путиным во время переговоров в Китае, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. По итогам этих переговоров Эрдоган заявил, что лидеры Украины и РФ "пока не готовы" к встрече.

