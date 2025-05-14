Уиткофф и Рубио отправятся в Турцию на переговоры, а Лавров – нет: СМИ обратили внимание на важный нюанс

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф отправятся в Стамбул не 15 мая, а в пятницу – 16 мая. То есть, на следующий день после вероятных переговоров Украины и РФ.

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Об этом сообщил корреспондент Reuters Фил Стюарт. Он отметил, что пока непонятно, приедет ли в Стамбул российский диктатор Владимир Путин.

"Уиткофф говорит, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул в пятницу. Не уверен, будет ли там присутствовать Путин", – написал Фил Стюарт в соцсети Х.

Вместе с тем стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров не будет представлять Россию на переговорах в Турции, как о том сообщалось ранее. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что до сих пор официально не сообщалось, кто именно будет представлять РФ на встрече в Стамбуле.