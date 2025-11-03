"Не вовлечен в дискуссии": Трамп высказался о замороженных активах России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос о замороженных российских активах, которые могут быть использованы как рычаг в мирных переговорах. Американский лидер заявил, что не участвует в этих обсуждениях.

Об этом он заявил журналистам на борту самолета Air Force One. На вопрос, планирует ли Белый дом применить российские активы как инструмент давления во время переговоров, Трамп ответил коротко.

"Я не занимаюсь этим. Думаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не вовлечен в эти дискуссии", - сказал он.

Комментарий президента США прозвучал на фоне продолжающихся международных обсуждений по использованию замороженных российских средств для поддержки Украины и урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что Европейская комиссия начала разработку альтернативного варианта макрофинансовой помощи Украине после провала переговоров на саммите лидеров Евросоюза (ЕС) 23 октября. В частности, вместо использования замороженных российских активов допускается выпуск коллективных облигаций.

Также известно, что Европейский Союз еще до 25 декабря, то есть до нынешнего Рождества, должен принять решение о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита. Речь идет о деньгах из замороженных в Европе активов страны-агрессора России.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят в первую очередь на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

