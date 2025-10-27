ЕС готовит "план Б" для спасения экономики Украины: какая есть альтернатива замороженным миллиардам РФ

Европейская комиссия начала разработку альтернативного варианта макрофинансовой помощи Украине после провала переговоров на саммите лидеров Евросоюза (ЕС) 23 октября. В частности, вместо использования замороженных российских активов допускается выпуск коллективных облигаций.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на трех дипломатов ЕС. Окончательный вариант должен быть утвержден до 18 декабря.

Сценарии помощи Украине от ЕС

Еврокомиссия готовит документ, в котором предусматривается три возможных варианта касательно дальнейшей помощи Украине. А именно:

выпуск странами-членами совместного долга на десятки миллиардов евро;

на десятки миллиардов евро; " репарационный заём " под залог российских активов;

" под залог российских активов; прекращение дальнейшего финансирования Украины.

Последний сценарий поддерживает только Венгрия. Второй был заблокирован Бельгией, которая требует четких гарантий, что она не будет нести финансовую ответственность в случае рисков, связанных с предоставлением кредита из замороженных активов российского Центробанка на 140 млрд евро. Они хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Альтернативной идеей стал выпуск коллективных облигаций, но это предложение выглядит чувствительным, так как ряд государств ЕС уже имеют дефицит бюджета. Поэтому большинство из них по-прежнему рассматривают использование российских активов как приоритетный вариант, а вариант общего долга – как инструмент давления.

"Зачем обсуждать другие подходы? Репарационный заем – это единственный реалистичный механизм, который остается", – сказал один из источников журналистов

Безальтернативное решение

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что использованию замороженных российских активов нет альтернативы. Это финансирование необходимо Украине, чтобы не проиграть в войне, подчеркнула она.

"Это правильная идея, что именно Россия должна платить (репарационный кредит Украине. – Ред.). Конечно, есть технические вопросы, есть очень много деталей, по которым еще надо работать, но в первую очередь это политическое решение и политический выбор. Я считаю, что мы должны работать таким образом, чтобы у нас было решение до Рождества. Чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", – объяснила Фредериксен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

