Не только производство оружия: Зеленский определил приоритетные задачи для обновленного правительства

Обновленное украинское правительство, которое возглавит нынешняя министр экономики Юлия Свириденко, должно акцентировать внимание на эффективном развитии нашей оборонной промышленности. Но есть и другие важные задачи: укрепить экономику Украины, провести дерегуляцию и убрать лишнюю бюрократию, сократить лишние правительственные расходы, проработать программы устойчивости.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам. видео было опубликовано в понедельник, 14 июля, на YouTube-канале ОП Украины.

Зеленский сказал, что предложил Свириденко возглавить Кабинет министров и обновить его работу "на основе всего того опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства", который есть у политика на должностях вице-премьер-министра и главы Минэкономики.

"Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов – своих, украинских, и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия – это абсолютно четкая цель. Должны участвовать в глобальной технологической конкуренции благодаря нашим собственным разработкам", – подчеркнул президент.

Также необходимо направить "больше собственной, украинской, экономической силы" на обеспечение войска.

Еще одна задача – дерегуляция, чтобы дать обществу больше возможностей развивать наш внутренний потенциал.

"Важно и убрать всю лишнюю бюрократию и дублирование функций в наших государственных институтах – это точно позволит сократить все лишние расходы. И одновременно должны дать больше социальной уверенности нашим людям – всем украинцам, всем украинкам. Все программы устойчивости в Украине должны работать на 100%", – призвал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 июля стало известно о грядущих кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Президент Владимир Зеленский предложил возглавить правительство Юлии Свириденко.

– Она согласилась за эту должность и назвала три приоритетные задачи нового Кабмина.

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