Свириденко назвала приоритетные задачи, которые Зеленский поставил перед обновленным правительством: их всего три

В понедельник, 14 июля, были анонсированы изменения в украинском правительстве. Возможный будущий премьер-министр Юлия Свириденко назвала приоритетные задачи нового Кабмина. Их всего три.

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Об этом чиновник написала в своем Facebook. По ее словам, именно президент Владимир Зеленский поставил перед обновленным правительством эта первейшие задачи.

Благодарна Президенту Владимир Зеленский за доверие. И за возможность служить Украине в это решающее время. Глава государства определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным Правительством", – сообщила Свириденко.

А именно перед новым Кабмином поставлены следующие приоритеты:

– Укрепление экономического потенциала Украины.

– Расширение программ поддержки украинцев.

– Масштабирование производства собственного оружия.

По словам Юлии Свириденко, реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублирования функций государственных институтов, защиты предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий.

"Прежде всего, это обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и обеспечение устойчивости нашего государства. Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы", – отметила Свириденко.

Чиновник добавила, что украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки.

"Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности. Решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов. Предложения по кандидатурам членов правительства объявлю вскоре", – резюмировала свое сообщение Юлия Свириденко.

Напомним, что накануне стало известно о том, что в Украине вскоре планируется обновление государственной поддержки граждан. В частности, будут пересмотрены выплаты при рождении ребенка и не только.

14 июля президент Владимир Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Он предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Он ожидает отчета от чиновников по каждой из таких сделок.

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