Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство: что известно

Президент Владимир Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Он предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил после встречи с ней, во время которой обсуждались ключевые вопросы международной поддержки и внутренней трансформации. Свириденко доложила о ходе реализации договоренностей, достигнутых на конференции по восстановлению Украины, в частности – о сотрудничестве с европейскими и американскими партнерами.

Зеленский отметил, что все договоренности должны быть как можно быстрее воплощены – речь идет прежде всего о тех решениях, которые могут усилить устойчивость государства в условиях войны.

Отдельное внимание уделили экономике. Зеленский подчеркнул важность конкретных шагов, которые помогут расширить социальные программы, нарастить оборонное производство и в целом усилить экономическую состоятельность страны. Именно для этого, по его словам, и начинается трансформация исполнительной власти.

"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", – отметил президент.

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Свириденко – украинский государственный деятель, первый вице-премьер и министр экономики с 2021 года. Родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове.

Карьеру в государственном управлении начала в 2015 году как советник председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича. Впоследствии возглавила департамент экономического развития области, а уже в 2018-м исполняла обязанности председателя ОГА.

В 2019-2020 годах работала в Министерстве экономики, в частности как первый заместитель министра. В декабре 2020-го была назначена заместителем главы Офиса президента, где отвечала за экономическую политику и коммуникацию между правительством, парламентом и ОП.

В ноябре 2021 года стала первым вице-премьером – министром экономики Украины. В 2022-м возглавила Межведомственную группу по вопросам санкционной политики. Также работала в Трехсторонней контактной группе, входила в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" и участвовала в отборе руководителя Бюро экономической безопасности.

В 2023 году вошла в рейтинг TIME100 Next как одна из четырех украинок – новых лидеров, которые формируют глобальную повестку дня.

Свириденко – выпускница КНТЭУ (магистр по антимонопольному менеджменту), владеет китайским языком, проходила обучение в Германии и Швеции. Замужем, имеет дочь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Он ожидает отчета от чиновников по каждой из таких сделок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!