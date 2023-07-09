'Давайте не забывать, что стоит на кону': Британия пообещала поддерживать Украину 'сколько будет нужно'

В субботу, 8 июля, в 500-й день полномасштабной войны Великобритания заверила, что продолжит оказывать Украине помощь. Страна будет поддерживать нас столько, сколько потребуется.

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Об этом сказал британский министр обороны Бен Уоллес. Его заявление было опубликовано на странице минобороны Великобритании в Twitter.

"Прошло 500 дней с тех пор, как Россия начала свое жестокое и трусливое нападение на Украину, народ которой боролся ожесточеннее и с большим мужеством, чем могли предсказать их враги", – сказал Уоллес.

Он отметил, что украинский народ сейчас борется не только за то, чтобы отразить незаконное вторжение РФ на свою землю, но и за каждого гражданина Европы и всего мира. Уоллес призвал не забывать, что сейчас стоит на кону, отметив, что наша борьба – это и их борьба.

"Вот почему мы будем продолжать без колебаний поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 500-й день российской войны в Украине в Евросоюзе в очередной раз заверили, что будут продолжать оказывать помощь нашей стране в борьбе с агрессией РФ. Там подчеркнули, что наш народ достойно стоит за свою свободу.

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