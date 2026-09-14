Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора — указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 14 сентября 2026 года.

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Об этом говорится в указе президента Украины № 905/2026. Документ издан в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

"Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности Генерального прокурора", — говорится в указе президента.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Что известно о скандале вокруг Кравченко

Напомним, 4 сентября детективы НАБУ и прокуроры САП раскрыли преступную организацию, к которой, по версии следствия, был причастен чиновник Офиса генерального прокурора. Его подозревали в возможном "крышевании" сети мошеннических колл-центров, а также в содействии легализации незаконно полученных средств и имущества.

В рамках спецоперации правоохранители провели ряд обысков и задержаний. В НАБУ заявляли, что раскрытие этой схемы стало результатом длительного документирования деятельности участников группировки.

8 сентября Владимир Зеленский сообщил о встрече с генеральным прокурором Русланом Кравченко, который подал заявление об увольнении. Президент отметил, что после этого соответствующее представление должно было быть направлено в Верховную Раду.

Как писал OBOZ.UA, 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам Кравченко, Кривоноса подозревают в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении, которое якобы должно было создать основания для уклонения от ответственности в суде.

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