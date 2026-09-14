Генпрокурор Кравченко подписал подозрениедиректору НАБУ Кривоносу и сделал громкое заявление: Зеленский отреагировал. Видео

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение главк НАБУ Семенц Кривоносц. По словам главы ОГПУ, он якобы подделывал официальные документы с целью получения неправомерной выгоды.

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Еще одно подозрение было предъявлено "лицу, близкому к руководителю САП", сообщил Кравченко в видеообращении на своем канале в Telegram. Глава ОГПУ также заявил, что целью операции "Карфаген" якобы было стремление антикоррупционных структур получить доступ к материалам расследования ряда уголовных дел, и отметил, что ранее его от подписания подозрений "политически сдерживал президент". Владимир Зеленский на заявление Кравченко отреагировал очень оперативно.

В чем ОГПУ подозревает директора НАБУ

В своем обращении, опубликованном с кратким комментарием "Я давно должен был это сделать", Кравченко сообщил о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу.

"Я подписал постановление о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", – подчеркнул он.

Кравченко подчеркнул, что уверен в материалах, на основании которых было принято решение о предъявлении подозрения.

"Второе подозрение касается лица, близкого к руководителю САП. За влияние на судью ВАКС, предложения им неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Именно это производство и стало триггером и истинной причиной ночного штурма Офиса генпрокурора", – сказал Кравченко.

Операция НАБУ и САП "Карфаген", из-за скандала после которой Кравченко подал заявление об отставке (поскольку Верховная Рада еще не поддержала его заявление, он остается действующим генеральным прокурором) по его мнению, была "направлена не только против него".

"Настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП. А после этого — отстранить генерального прокурора и приостановить принятие процессуальных решений по этим делам", – подчеркнул Кравченко.

Свое заявление об отставке генеральный прокурор просит не рассматривать как "признание вины".

Кравченко утверждает, что во время обысков сотрудники НАБУ и САП якобы получили доступ к защищенным законом материалам производства, касающимся их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц.

"Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена", – заявил он.

В заключение Кравченко посоветовал директору НАБУ Кривоносу и руководителю САП Клименко подать в отставку.

Зеленский отреагировал на заявление Кравченко

Глава ОГПУ также сказал, что от подписания подозрений в отношении упомянутых лиц его "политически сдерживал президент", а также "антикоррупционеры, которые предлагали гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от принятия подозрений".

Реакция главы государства была почти молниеносной.

Видеозаявление Кравченко было опубликовано в 08:00.

Публичный ответ президента появился менее чем через час.

"У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев безотлагательно поддержать это увольнение", – отметил Зеленский.

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