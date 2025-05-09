'Не наше дело': Вэнс объяснил, почему США не хотят вмешиваться в индо-пакистанский конфликт

Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в конфликт между Пакистаном и Индией, ведь считают боестолкновение ядерных государств "принципиально не их делом". Америка не может заставить ни одну из сторон "сложить оружие".

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Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью Fox News, пишет The Guardian. Однако, по его словам, Вашингтон намерен способствовать деэскалации конфликта.

"Мы можем попытаться поощрить этих людей к деэскалации, но мы не собираемся вмешиваться в войну, которая принципиально не является нашим делом и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее", – сказал Вэнс и добавил, что страна "будет продолжать борьбу за это по дипломатическим каналам".

Также вице-президент США надеется, что конфликт не будет расширяться.

"Мы надеемся и ожидаем, что это не перерастет в более широкую региональную войну или, не дай Бог, ядерный конфликт, сейчас мы не думаем, что это произойдет", – подчеркнул американский политик.

Издание отмечает, что 8 мая Индия заявила об успешном отражении ракетных ударов и атак беспилотников, осуществленных Пакистаном. Накануне индийские ракетные удары по Пакистану привели к гибели 31 человека. Индия утверждала, что ее целью была "террористическая инфраструктура", однако Пакистан отрицал наличие каких-либо террористических группировок в районах, подвергшихся индийским ракетным обстрелам.

На фоне намеков Вэнса о возможном уменьшении роли США в посредничестве международных конфликтов, государственный секретарь Марко Рубио провел переговоры с лидерами обеих стран, призывая к "немедленной деэскалации" боевых действий.

Во время своего визита в Индию в прошлом месяце Вэнс заявил, что Индия имеет право на ответ "террористам" в Пакистане, но предостерег от эскалации до масштабного регионального конфликта.

"Мы надеемся, что Индия отреагирует на этот теракт таким образом, чтобы это не привело к более широкому региональному конфликту", – отметил Вэнс, имея в виду недавнее нападение исламских боевиков в Кашмире.

Вице-президент США также надеется, что Пакистан тоже будет сотрудничать с Индией, "чтобы обеспечить выслеживание и расправу с террористами, которые иногда действуют на их территории".

Напомним, 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и заявили о жертвах среди гражданских с обеих сторон. В ночь на 8 мая Пакистан нанес удары ракетами по приграничному индийскому штату Пенджаб. В районе города Амритсар прогремели взрывы возле местного аэропорта.

Как сообщал OBOZ.UA, Пакистан и Индия провели один из крупнейших воздушных боев в новейшей истории авиации, в котором приняли участие около 125 истребителей с обеих сторон. Во время боя ни индийские, ни пакистанские самолеты не покидали воздушное пространство своей страны и обстреливали друг друга на расстоянии более 160 км.

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