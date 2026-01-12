Не из США: из каких стран сделали больше всего добровольных взносов на ВСУ в 2025 году

В течение 2025 года на специальный счет для поддержки Сил обороны Украины поступали значительные суммы от иностранных доноров, в частности из европейских стран. Наибольшие объемы добровольных взносов в денежном эквиваленте зафиксировали из Франции, Дании и Литвы.

Видео дня

Данные о динамике поступлений на спецсчет НБУ предоставил в ответе на запрос Укринформа. Национальный банк Украины в 2025 году аккумулировал почти 97 млрд грн в эквиваленте на спецсчете, открытом для поддержки сил обороны. Наибольшие поступления пришлись на декабрь, когда сумма почти достигла 20 млрд грн.

В пресс-службе НБУ отметили, что счет функционирует с 24 февраля 2022 года и предназначен для сбора добровольных взносов в поддержку ВСУ. В ответе также отметили: "Резкое увеличение объемов поступлений объясняется значительными суммами перечислений в течение года от доноров из Европы".

Деньги из Европы

В Нацбанке уточнили, что наибольшая доля средств в 2025 году поступила именно из Франции, Дании и Литвы. В некоторые периоды суммы переводов из этих стран составляли миллиарды гривен в эквиваленте. Речь идет как о взносах международного сообщества, так и о донатах от граждан и предприятий Украины.

При этом в НБУ обратили внимание, что не ведут отдельной статистики по типу донаторов. Там объяснили, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Национальный банк только аккумулирует добровольные взносы и не распределяет их по категориям физических или юридических лиц.

Счет и учет

В ответах на запрос также поднимался вопрос источников средств. В НБУ не стали уточнять, учитываются ли на спецсчете средства от конфискации подсанкционных активов, сославшись на действующие правительственные документы. В то же время в банке подтвердили, что на этом счете учитывают и официальную международную помощь от правительств партнерских государств.

"Можем отметить, что на спецсчете также учитываются средства, которые Украина получила от правительств Дании, Франции, Литвы", – отметили в Национальном банке. Для сравнения, по итогам 2024 года на этот счет поступило почти 16 млрд грн в эквиваленте, что существенно меньше, чем в 2025-м.

Напомним, до конца 2025 года Украина получит через механизм скорой помощи PURL военное оборудование со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов. Для покрытия дефицита страны-участницы Альянса увеличили свои военно-промышленные мощности. В частности, в перечень вошли системы ПВО, боеприпасы и критические запчасти.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины стран-участниц НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. В частности, к программе присоединилась Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хаккинен.

