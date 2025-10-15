'Поддержка Украины будет продолжаться': более половины стран-членов НАТО готовы присоединиться к PURL

Более половины стран-членов НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они один за другим заявляют о новых взносах по этой программе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Он подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться.

"Мы мощно начали с шести союзников, профинансировав первые пакеты PURL, а сегодня мы услышали, как союзники один за другим заявили о новых взносах. Более половины союзников НАТО уже подписались на продолжение этой важной поставки для Украины", – сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что безопасность Европы напрямую связана с безопасностью Украины, поэтому поддержка Киева будет продолжаться. Об этом договорились министры обороны стран Альянса на сегодняшней встрече в Брюсселе, добавил Рютте.

Что предусматривает программа PURL

Соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, то есть перечень приоритетных требований для Украины) было заключено между США и НАТО 14 июля 2025 года. Его суть заключается в отправке американского оружия для Сил обороны Украины за счет европейских стран-членов Североатлантического альянса.

В рамках программы Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии и передает его союзникам. Партнеры, в свою очередь, финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным потребностям. Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего США осуществляют прямые поставки оружия Украине.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что участие в финансировании PURL на то время принимали 11 стран. Среди них – Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Люксембург.

Министр иностранных дел Андрей Сибига 13 октября анонсировал, что к инициативе присоединятся еще семь участников.

В тот же день к соглашению PURL присоединилась Словения. Она выделит средства на эту инициативу, но власти страны пока не раскрывают конкретную сумму.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия также примет участие в проекте PURL, присоединившись к закупкам оружия для Украины. Об этом заявил глава минобороны страны Антти Хяккянен перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 15 октября.

