Финляндия присоединится к закупкам оружия для Украины через инициативу PURL: Рютте и Хегсет сделали заявления о будущем программы

Финляндия примет участие в проекте НАТО – PURL, присоединившись к закупкам оружия для Украины. Получение Киевом критически важного вооружения от США является достаточно значимым элементом.

Об этом сообщает Yle, ссылаясь на заявление главы минобороны Финляндии Антти Хяккянена, которое он сделал перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 15 октября. О будущем программы PURL также высказались генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны США Пит Хегсет.

Что сказал Хяккянен

"Финляндия приняла предварительное решение об участии в инициативе PURL. В ближайшие недели мы будем работать над деталями нашего вклада", – говорится в заявлении министра обороны.

По его словам, Украина должна получить критически важное оружие от Соединенных Штатов, и это будет иметь очевидное влияние на ведение войны. Поэтому нужно, чтобы западные страны усилили поддержку Украины и ужесточили экономические санкции против России.

"Это единственный способ достичь мира, если его действительно хотят", – сказал Хяккянен.

Позиция Рютте

Перед началом заседаний генсек НАТО Марк Рютте заявил, что, вероятно, к инициативе PURL присоединится много стран.

"Имею все основания предполагать сегодня, что многие другие страны подпишутся на эту чрезвычайно важную помощь, включая системы противовоздушной обороны и, в частности, ракеты-перехватчики, важные для Украины, чтобы обеспечить максимальную защиту гражданского населения и жизненно важной инфраструктуры от постоянного российского нападения", – пояснил политик.

Он отметил, что на начальном этапе запуска программы активность проявляли немцы, нидерландцы, канадцы, шведы, датчане и норвежцы.

"Но я уверяю вас... что сегодня другие страны выступят. Уверен в этом... Очень горжусь тем, что как коллективный альянс мы способны это сделать, чтобы Украина оставалась в этой борьбе максимально сильной", – подчеркнул Рютте.

Заявление Хегсета

Министр обороны США назвал инициативу PURL важнейшим аспектом, в рамках которого европейские страны покупают американское оружие НАТО для борьбы в Украине, чтобы принести мир в этот конфликт.

"И если мы чему-то и научились при президентстве Трампа, так это активному применению силы мира через силу. Вы получаете мир, когда вы сильны, а не когда используете сильные слова или угрожаете пальцем; вы получаете его, когда имеете сильные и реальные возможности, которые уважают противники", – отметил Хегсет.

Хегсет ожидает, что сегодня больше стран присоединятся к закупкам вооружения, "чтобы обеспечить Украину и довести этот конфликт до мирного завершения".

Что такое PURL

Список приоритетных потребностей Украины (PURL) является совместной инициативой США и НАТО, которая направлена на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках программы Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры, в свою очередь, финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным потребностям. Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего США осуществляют прямые поставки оружия Украине.

Как писал OBOZ.UA, ранее к программе PURL присоединилась Словения. Она выделит средства на эту инициативу, но власти страны не раскрывают конкретную сумму. Известно, что деньги пойдут на "исключительно оборонный потенциал", в частности противовоздушную оборону для защиты украинской энергетической и гражданской инфраструктуры.

