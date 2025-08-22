Не Будапешт и не Минск: Рютте рассказал о работе НАТО над 'действенными гарантиями безопасности' для Украины

Гарантии безопасности для Украины не должны повторять Будапештский меморандум или Минские соглашения. НАТО совместно с партнерами активно обсуждает будущие гарантии, которые должны быть действенными и надежными.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, в частности с участием советников по вопросам национальной безопасности и министров иностранных дел. В процесс активно вовлечены Украина, европейские страны и США.

"Поэтому мы действительно работаем над этим вместе. Пока слишком рано точно говорить, каким будет результат. Но очевидно, что США будут привлечены. Понятно, что мы не хотим повторения Будапештского меморандума или Минских соглашений. Эти гарантии безопасности должны быть действенными", – сказал Рютте.

Генсек НАТО пояснил, что гарантии партнеров станут вторым уровнем безопасности, дополняя развитие Вооруженных сил Украины после войны. Сейчас НАТО уже оказывает помощь через командование в Висбадене, поддерживая украинские силы во время боевых действий, а в будущем планирует способствовать развитию ВСУ как суверенной и сильной армии.

"Конечно, мы уже приобщены через наше командование в Висбадене, которое помогает Украине бороться сейчас. Но мы также будем помогать Украине развивать свои Вооруженные силы как суверенной, гордой нации в будущем, после заключения мирного соглашения", – заверил генсек НАТО.

Рютте также заявил, что гарантии безопасности для Украины могут иметь два уровня. Они должны сочетать как дипломатические, так и практические шаги для укрепления обороноспособности страны.

Что предшествовало

Представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне 18 августа обсуждали, в частности, гарантии безопасности для нашего государства. Это ключевой вопрос, который является стартом к окончанию войны, развязанной РФ. Зеленский рассказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины. Это, в частности, сильная армия, производство дронов и оружие от США.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа во время встречи европейских чиновников обсуждался план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Всего около 10 стран готовы отправить свои войска в нашу страну.

