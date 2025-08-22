'Два уровня': Рютте объяснил, какими могут быть гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины могут иметь два уровня. Они должны сочетать как дипломатические, так и практические шаги для укрепления обороноспособности страны.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина, Соединенные Штаты и Европа работают совместно, координируя действия по безопасности и обороне.

Он пояснил, что союзники договорились о двух слоях гарантий: первый — установление мирного соглашения или прекращения огня, или их комбинация, чтобы ВСУ были максимально усилены; второй — то, что предоставят США и Европа, над чем сейчас идет работа.

"Во-первых, я согласен, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают вместе, совместно. И мы говорим о гарантиях безопасности. Мы думаем, что будет два уровня. На первом уровне будет, собственно, установление какого-то мирного соглашения или прекращения огня, или сочетание того и другого. Поэтому, первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные Силы Украины были максимально усиленными, чтобы они могли выдержать любые трудности", - сказал Рютте.

Что предшествовало

Представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне 18 августа обсуждали, в частности, гарантии безопасности для нашего государства. Это ключевой вопрос, который является стартом к окончанию войны, развязанной РФ. Зеленский рассказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины. Это в частности сильная армия, производство дронов и оружие от США.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа во время встречи европейских чиновников обсуждался план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Всего около 10 стран готовы отправить свои войска в нашу страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!