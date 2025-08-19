Около 10 стран согласны отправить войска в Украину – Bloomberg

Встреча европейских чиновников во вторник, 19 августа, была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала. Всего около 10 стран готовы отправить свои войска в нашу страну.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При этом характер любой поддержки со стороны США остается неясным.

Напомним: президент Дональд Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО. В то же время некоторые европейские страны готовы отправить свои военные контингенты на украинскую территорию после достижения мирного соглашения.

США среди этих стран не будет, но Америка может взять на себя защиту с воздуха.

Что на данный момент известно

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что условия гарантий безопасности будут согласованы "в ближайшие дни, желательно на этой неделе".

Как часть пакета, который сейчас разрабатывается, первый этап будет предусматривать помощь в укреплении Вооруженных сил Украины путем обучения и подкрепления, сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом обсуждений.

Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой, состоящей преимущественно из европейских войск, в которую Великобритания и Франция готовы отправить сотни своих солдат, которые будут размещены в Украине, подальше от линии фронта.

Другая часть плана предусматривает поддержку со стороны США, которая будет заключаться в обмене разведданными, наблюдении за границей, поставке вооружения и, возможно, средств противовоздушной обороны. Европейские чиновники ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведданные и военную технику через партнеров в Европе.

Что этому предшествовало

"Коалиция желающих" готова развернуть многонациональные силы в Украине после завершения боевых действий. Также европейские страны помогут обеспечить защиту воздушного и морского пространства и восстановление Вооруженных сил Украины.

Об этом объявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

СМИ также писали о том, что Великобритания рассматривает возможность отправки первых военных инструкторов и инженеров в Украину для помощи с восстановлением Сил обороны уже в течение недели после согласованного прекращения огня. А в дальнейшем в короткие сроки – увеличить их количество до нескольких сотен.

Как сообщал OBOZ.UA, военные лидеры стран НАТО встретятся в среду, 20 августа, чтобы обсудить войну в Украине и пути дальнейших действий. Это произойдет на фоне того, что Вашингтон и европейские столицы прорабатывают детали того, какими могут быть гарантии безопасности для Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!