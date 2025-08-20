Представители США и НАТО начали работать над гарантиями безопасности для Украины – Reuters

Представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Это произошло после заявления президента Дональда Трампа о намерении оказать поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

Видео дня

Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные лица и источники США.

Что известно

Они отметили, что и США, и европейским партнерам нужно время, чтобы согласовать решения, которые будут одновременно военно-целесообразными и приемлемыми для Кремля. Как один из возможных вариантов рассматривалось отправление европейских военных в Украину с передачей США функций командования и управления.

При этом отмечалось, что они будут действовать не под флагом НАТО, а под флагами своих стран. Несмотря на то, что ранее Дональд Трамп публично отверг идею отправки американских войск в Украину, недавно он фактически оставил пространство для другого формата военного участия. В эфире одной из программ он высказал предположение, что Вашингтон может предоставить Киеву поддержку с воздуха.

"Когда речь идет о безопасности, (европейцы) готовы отправлять людей на землю, мы готовы помогать им с различными вещами, особенно, вероятно, воздухом, потому что ни у кого нет того, что есть у нас", – сказал Трамп.

В материале уточняется, что воздушная поддержка США может быть реализована несколькими путями – от передачи Украине дополнительных систем ПВО до контроля за соблюдением бесполетной зоны с помощью американских истребителей.

Встреча военных лидеров НАТО

В среду, 20 августа, состоится онлайн встреча руководителей военных структур НАТО, главной темой которой станет Украина и дальнейшие шаги Альянса. Брифинг для министров обороны проведет генерал ВВС США Алексус Гринкевич, который отвечает за операции НАТО в Европе.

По словам американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, в мероприятии примет участие и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Кроме того, накануне, во вторник вечером, он планирует встретиться с рядом своих европейских коллег в Вашингтоне.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне 18 августа обсуждали, в частности, гарантии безопасности для нашего государства. Это ключевой вопрос, который является стартом к окончанию войны, развязанной РФ. Зеленский рассказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины. Это в частности сильная армия, производство дронов и оружие от США.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа во время встречи европейских чиновников обсуждался план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Всего около 10 стран готовы отправить свои войска в нашу страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!