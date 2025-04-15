Назвал Путина 'чистым злом': после визита в Украину духовный советник Трампа признал, что ошибался, и указал на необходимость поддержки Киева

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс, ранее поддерживавший остановку американской военной помощи Украине, изменил свое мнение. Причиной для кардинального переворота восприятия российско-украинской войны и участия США в усилиях по ее прекращению для него стала поездка в наше государство и увиденное, в частности, на месте удара РФ по Кривому Рогу.

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Бернс теперь убежден, что российский диктатор Владимир Путин олицетворяет собой "чистое зло", а поддержка Украины и есть вершина реализации задекларированного Трампом принципа "Америка прежде всего". Об этом духовный советник американского президента заявил в интервью Kyiv Independent, записанном 9 апреля.

Издание отмечает, что еще около месяца назад, когда Трамп решил приостановить всю помощь Украине, Бернс горячо приветствовал это решение. Более того, он сам признается: раньше был одним из самых ожесточенных противников такой поддержки.

Резкая перемена в его убеждениях случилась после того, как Бернс посетил Украину. После того, как он собственными глазами увидел, какие преступления Россия совершает в Украине и побывал в Буче, а также на месте жестокого удара РФ по Кривому Рогу, где погибли девять детей, он призывает поставлять нашему государству больше танков, истребителей и ПВО. Также Бернс говорит: "Теперь я верю, что поддержка Украины - это Америка прежде всего".

Визит в Украину, признает пастор, превратил его из ярого противника помощи Украине в ее "проповедника".

"Мне понадобилось побывать в Киеве, быть в Буче, увидеть зверства, которая происходили, убийства невинных, казни, и знать, что почти 700 религиозных учреждений были умышленными целями россиян, и 20 тысяч детей были похищены и депортированы обратно в Россию, не учитывая 1,3 миллиона детей, пропавших без вести. Когда вы слышите про эту жестокость… Это изменило мое видение. Теперь я верю, что поддержка Украины – это Америка прежде всего", – заявил Бернс.

Он подчеркнул, что был и остается решительным сторонником "лучшего президента в своей жизни" – Дональда Трампа. И отстаивание необходимости поддержки Украины – это "не нападенки на него, а призыв к каждому республиканцу, каждому консерватору, каждому американцу и тем во всем мире, кому, как и мне, промыли мозги фейковые СМИ об Украине".

Во время визита в Украину Бернс понял, что пропагандистские тезисы о притеснениях религиозных организаций в нашем государстве полный фейк.

"Это наглая ложь, потому что я был среди некоторых из крупнейших духовных лидеров Украины из всех разных сект, религиозных организаций, в одной комнате в Киеве, и все они имеют ту же общую позицию – они имеют право исповедовать свою веру в Украине", – отметил он.

Бернс добавил, что он уехал в Украину по собственной инициативе и сам оплатил расходы на дорогу.

"Никто не привез меня туда с надеждой, что я передам их месседж", – заверил духовный советник Трампа.

Увиденное и услышанное не оставило его равнодушным. Разговоры с людьми, созерцание российских зверств, в том числе и убийство Россией девяти детей в Кривом Роге, говорит Бернс, ошеломило его и заставило признать, что он раньше ошибался.

"Это просто люди, которые уничтожаются руками россиян, и поэтому мое сердце сейчас стало ярым сторонником поддержки Украины. Сейчас я повторяю это сообщение на самых высоких правительственных уровнях в Соединенных Штатах и во всем мире — что мы должны поддержать Украину. Россия – агрессор. И я очень горжусь тем, что президент Трамп четко дал понять, что он зол. Это слова, которые он использовал. Зол на Путина. Он зол на Владимира Путина и последнему нужно немедленно сесть за стол переговоров, иначе он (Трамп. – Ред.) введет дополнительные пошлины на российскую нефть и будет преследовать страны, которые поддерживают или покупают российскую нефть. И это просто показывает вам, насколько решителен президент в том, чтобы закончить эту войну", – подчеркнул пастор.

Он заявил, что Трамп – "не тот человек, с которым можно ссориться", так что если Россия не сядет за стол мирных переговоров – она об этом пожалеет.

"Россия боится президента Дональда Трампа", – убежден Бернс, считающий, что Путин оказался "в конце веревки", ведь "исчерпал терпение президента Трампа".

Отвечая на просьбу охарактеризовать Путина, отдающего приказы о жестоких ударах по Украине, пастор назвал его "злом, чистым злом".

"Как бывший член Национальной гвардии армии Южной Каролины Соединенных Штатов и опытный пехотинец, я понимаю атаку на военные стратегические позиции, где размещены военные аванпосты. Но нападать на мирных жителей, стариков, женщин, детей, больницы, школы – это не военный прогресс. Это просто чистое зло. И это то, что сделал Владимир Путин. И это то, что он продолжает делать. Украина является суверенным государством, и она подверглась беспощадному, беспощадному нападению агрессора под названием Россия, возглавляемого человеком, диктатором Владимиром Путиным. Это зло. И этого никогда нельзя допускать", – подчеркнул Бернс.

Духовный советник Трампа сейчас категорически исключает возможность прекращения американской помощи Украине.

"Когда ты на поле в Украине, и ты видишь опустошение, и ты видишь слезы, и ты видишь солдат, которые на земле, они не хотят денег от Америки — они хотят боеприпасов. Им нужны инструменты, чтобы защитить свою родину. Они подверглись вторжению. Это ничем не отличается от британского вторжения в Америку, тори и лоялистов – эти граждане взяли в руки оружие, они не были опытными солдатами. Они были обычными фермерами и кузнецами и взяли в руки оружие, чтобы защитить свою территорию. Именно так и делает Украина", – объяснил Бернс.

Он добавил, что во время поездки убедился, что "дух Украины не сломлен, он жив и решительно готов защищать свою родину", а также подчеркнул, что украинцы хотят мира.

Также Бернс предполагает, что его выкристаллизовавшиеся во время пребывания в Украине убеждения "могут политически убить его", но подчеркивает, что это его не волнует, потому что главное – "не то, что популярно, а то, что правильно".

"Вот почему я уделяю время, чтобы поговорить с кем угодно и с каждым, кто захочет со мной поговорить, чтобы это сообщение о том, что Бог показал мне на земле Украины, которое тронуло мое сердце, помогло пробудить другие сердца, и чтобы мир поддержал Украину, как мир поддержал Южную Африку во времена Нельсона Манделы. Мои слезы текут за погибшими, теми, что умирают и кого убивают прямо сейчас. И поверьте мне, когда я скажу вам, что голос мой кричит с вершины горы к тем, кто хочет слушать. Надо немедленно прекратить этот конфликт в Украине", – резюмировал Бернс.

Напомним, 31 марта стало известно, что духовный советник Трампа посетил Бучу, Ирпень и Бородянку. То, что Бернс там увидел, "глубоко поразило его", поэтому после посещения Бучи пастор заявил, что украинцам нужны неденьги, а танки, самолеты и ПВО.

А после жестокого удара войск РФ по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 20 человек, в том числе 9 детей, духовный советник Трампа побывал на месте прилета российской ракеты и призвал мир "осудить эту жестокость".

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