'Здесь гибнут настоящие люди': духовный советник Трампа после посещения Бучи заявил, что украинцам нужны не наличные деньги, а танки, самолеты и ПВО

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, которые украинская армия освободила от врага весной 2022 года. Он был поражен последствиями невероятного зверства окупантов и заявил, что украинские военные на фронте просят не денег, а оружия, чтобы защитить гражданское население от российских атак.

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Об этом Марк Бернс написал на своей странице в соцсети Х. Он рассказал, что увидел своими глазами и услышал от свидетелей, переживших оккупацию.

"Война в Украине больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые. Независимо от того, вам не нравится президент Трамп или президент Зеленский, здесь гибнут настоящие люди", - написал Бернс.

Он назвал цифры, которые его шокировали: 20 тысяч украинских детей были похищены и вывезены в Россию, 300 женщин были изнасилованы, а невинных гражданских убивали выстрелами в затылок со связанными за спиной руками. Также умышленно было уничтожено 700 культовых сооружений.

Он подчеркнул, что как в Америке есть фальшивые новости о президенте Трампа, так и в отношении Украины существуют искаженные факты, чтобы влиять на общее мнение. Но то, что он увидел своими глазами, поразило его до глубины души.

"Когда я вижу фотографии мертвых тел детей и пожилых людей, или слышу рассказы из первых уст о том, как пасторов, связанных за спиной, заставляют вставать на колени и стреляют в затылок, или о молодых солдатах-гражданах, которые взяли в руки оружие, которых разносят на куски ударный безпил" .

Он подчеркнул, что украинские солдаты на фронте не просят деньги, им нужно оружие, "чтобы защитить их дома, молодых жен и детей".

"Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, зенитное оружие, чтобы сбивать беспилотники, все еще обстреливающие гражданские здания и убивающие людей", - написал Марк Бернс.

Также он подчеркнул роль Дональда Трампа в поддержке Украины, вспомнив, что именно он принял решение о поставках Javelin вместо подушек.

"Президент Трамп положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины", — добавил пастор.

Отметим, что личный духовный советник Трампа прибыл в Украину по приглашению главного раввина страны Моше Асмана. По его словам, Марк Бернс – известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня весит в формировании новой стратегии и политики Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл в Украину 31 марта. Во время визита он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где своими глазами увидел последствия оккупации российскими войсками.

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