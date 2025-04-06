'Мир должен осудить эту жестокость': духовный советник Трампа побывал на месте прилета российской ракеты в Кривом Роге. Фото

В воскресенье, 6 апреля, духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс приехал в Кривой Рог. Он побывал на месте последнего прилета российской ракеты.

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Об этом Бернс написал в соцсети Х. В ходе визита он также отметил, что "мир должен осудить эту жестокость".

Но, стоит отметить, что в своем осуждающем сообщении духовный советник Трампа ошибся с данными, написав о 16 погибших (6 детей) 5 апреля.

На самом деле 4 апреля из-за российского баллистического удара в Кривом Роге по состоянию на 6 апреля ушли из жизни 20 человек, в том числе 9 детей.

Некоторые подписчики в комментариях указали ему на эту неточность, но сообщение до сих пор не было исправлено.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 апреля, посол США в Украине Бриджит Бринк назвала Россию ответственной за удар по Кривому Рогу. Для этого "поступка" дипломату понадобилось двое суток.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура. 6 апреля объявлен траур по всей Украине. Жуткие кадры с места прилета в Кривом Роге шокировали мир, обстрел осудили ряд мировых лидеров.

В РФ цинично заявили, что якобы били по ресторану, где якобы "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он подчеркнул, что остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

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