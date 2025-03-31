'Увиденное глубоко поразило его': духовный советник Трампа посетил Бучу, Ирпень и Бородянку. Фото

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл в Украину по приглашению главного раввина страны Моше Асмана. Во время визита он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, где своими глазами увидел последствия оккупации российскими войсками.

Видео дня

Об этом Моше Асман сообщил на своей странице в Facebook. "По моему приглашению в Украину прибыл особый гость – пастор Марк Бернс, личный духовный советник Президента Дональда Трампа. Это известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня весит в формировании новой стратегии и политики Америки", – говорится в сообщении.

По словам раввина Асмана, увиденное глубоко поразило американского пастора. Он не скрывал боли, возмущения и сострадания людям, пережившим ужас войны. Свидетельства очевидцев и масштабы разрушений стали для него эмоциональным потрясением.

"Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс – человек, который может быть услышан там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", – отметил раввин.

Кроме поездки в пострадавшие города, Марк Бернс принял участие в межконфессиональном религиозном форуме, инициированном Моше Асманом. Встреча объединила представителей разных религиозных конфессий, которые поделились своей болью, испытаниями и надеждами. Духовные лидеры рассказывали, как они поддерживают свои общины под обстрелами, а также помогают людям, потерявшим дом и родным.

Пастор Бернс внимательно выслушал каждого, понимая значимость каждого слова. Раввин Асман также рассказал ему о роли еврейской общины в Украине, которая остается рядом с народом – в госпиталях, на передовой и в молитве.

"Форум длился много часов, но каждая минута была наполнена содержанием. Я убежден: слова, сказанные в искренности сердец, найдут отклик в сердце пастора Бернса. А потом – прозвучат и там, где сегодня формируются важные решения для мира! Я очень благодарю представителей всех конфессий и общин, которые присоединились к этому форуму – вместе на стороне Света!" – отметил Моше Асман.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в целом доверяет российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Белого дома уверен, что Путин поступит правильно, пытаясь заключить мирное соглашение в российско-украинской войне.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. В частности, он уверен, что имеет хорошие дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!