'Навроцкий будет поддерживать Украину, но...' В Польше очертили контуры внешней политики нового президента

Президент Польши Кароль Навроцкий будет поддерживать Украину в контексте военной помощи и противодействия агрессии РФ, однако эта поддержка не будет безоговорочной. Также не может быть "безусловного" вступления Украины в ЕС – Варшава будет иметь свои требования, в частности в исторической плоскости.

Об этом в эфире Польского радио сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач. "Относительно Украины президент многократно говорил, что в вопросе военной и гуманитарной помощи, если будет такая потребность, Украина может рассчитывать на польскую поддержку, поскольку она борется с агрессором, имперской и неоколониальной Россией", – сказал он.

Как изменится политика Польши в отношении Украины

Пшидач добавил, что "вероятно никого не надо убеждать, что президент Навроцкий имеет очень критический подход к России", и напомнил, что тот является "одним из немногих польских политиков, которые есть в специальном списке преследования от Владимира Путина".

Навроцкий недавно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, также напомнил министр канцелярии польского президента.

"Есть очень много хороших элементов, но появились элементы, которые очень важны для поляков. Это был разговор двух соседей: мы понимаем, помогаем, мы с вами в этой борьбе", – сказал Пшидач.

В то же время, продолжил он, стоит помнить, что "поляки тоже имеют свои ожидания", в частности в вопросе эксгумаций жертв Волынской трагедии, восстановления памяти о погибших.

"И мы от этого не откажемся, а даже наоборот – благодаря различным инструментам мы будем поднимать этот вопрос, осуществлять давление", – сказал глава Бюро международной политики.

Пшидач добавил, что является сторонником обусловленности в международном сотрудничестве:

"Я не противник выдвижения условий в международной политике, это абсолютно естественное дело. Это Дональд Туск говорит о безусловной поддержке Украины в каждом аспекте. А мы говорим: поддерживаем Украину, но ставим определенные условия, которые касаются даже самой Украины".

Вступление Украины в ЕС "не может быть безусловным"

Пшидач также заявил: если Украина когда-то захочет присоединиться к Европейскому Союзу, "то это не может быть безусловно".

"Украина должна реформировать свою страну, свою экономику, преодолеть коррупцию. Нельзя возмущаться на выдвижение условий, собственно поэтому должны быть оговорки. А относительно членства Украины в НАТО: сегодня нет на это геополитических условий, поскольку идет война", – сказал он.

По его словам, если бы Украина осуществила "определенные жесты" в отношении Польши, то большинство поляков "дружелюбно смотрело бы на процесс евроинтеграции Украины".

"А пока Украина этого не делает. Поэтому она не может воспринимать наших действий так, как на английском языке это звучит for granted (как должное. – Ред.)", – заявил Пшидав, не уточнив, о каких именно необходимых жестах идет речь.

Что предшествовало

6 августа представитель партии PiS Кароль Навроцкий принял присягу президента и официально возглавил Польшу, заменив на посту Анджея Дуду. Выступая перед Национальным собранием, он поблагодарил поляков за то, что они "не поддались пропаганде" и выбрали "президента с чувством свободы".

После победы на выборах Навроцкий заявил, что "сейчас" не поддерживает вступление Украины в ЕС, но согласился с тем, что Польша должна поддерживать Украину из стратегических интересов, а самой большой угрозой для поляков является РФ.

31 июля Навроцкий и Зеленский провели телефонный разговор. Украинский лидер поздравил коллегу с победой на выборах и выразил надежду, что Польша останется надежным союзником Киева. Политики также обсудили поддержку Украины в войне, ситуацию на фронте и перспективы сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, после инаугурации Навроцкого премьер Польши Дональд Туск заявил, что из речи нового президента очевидно стремление получить полномочия, которые в польской системе принадлежат правительству, а не главе государства.

