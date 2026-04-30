'Наша нация пережила Голодомор': Сибига предупредил 'все структуры и страны' о жесткой реакции на кражи зерна

С января по апрель этого года не менее 25 судов российского "зернового теневого флота" совершили около 50 рейсов из закрытых украинских портов на временно оккупированных территориях в порты третьих стран. Таким образом, в течение этого периода с оккупированных территорий Украины россиянами было похищено более 850 тысяч тонн зерна.

Видео дня

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он предупредил "все структуры и страны", что наше государство будет преследовать и российских воров зерна, и их пособников.

Воры известны

Из указанного количества похищенного в этом году зерна более 50% было незаконно вывезено из одного закрытого порта в Севастополе. Еще 13% – отправлено из портов Мариуполя и Бердянска на Азовском море, отметил глава МИД.

"Нам известно о судах, компаниях, владельцах и других деталях. Мы видим, как Россия пытается избежать ответственности, выключая транспондеры, подменяя координаты и осуществляя перегрузку с судна на судно, чтобы скрыть незаконную продажу похищенного украинского зерна. Мы не оставим это без внимания", – подчеркнул министр.

Болезненный опыт

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина имеет собственную "очень болезненную историческую чувствительность к похищенному зерну".

"Наша нация пережила геноцид голодом – Голодомор, во время которого у нашего народа отбирали зерно. Мы предупреждаем все структуры и страны, что будем жестко реагировать на любую кражу нашего зерна", – заявил глава МИД.

Мировое сообщество

Украина последовательно поднимает вопрос закрытия морских портов в Черном и Азовском морях в рамках Международной морской организации. В частности, резолюция этой организации от 4 декабря 2023 года призвала государства-члены информировать свои суда, судовладельцев, операторов судов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов и проводить расследование возможных нарушений этого режима.

Так или иначе, но Украина усилит усилия по противодействию зерновому теневому флоту России, инициируя в ЕС, G7 и других юрисдикциях новые санкции "против всех, кто причастен к этому хищению и незаконной торговле", предупредил глава МИД.

"Мы будем сотрудничать с партнерами с целью обновления соответствующих списков и обеспечения целенаправленных и строгих ограничений", – уточнил Сибига.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, всем известно, что ряд стран, нарушая международное право, продолжает покупать зерно, незаконно вывезенное Россией с временно оккупированных территорий Украины. Среди них – Египет, Алжир, Турция и некоторые другие страны, а с недавних пор еще и Израиль.

Украина уже обращалась по этому вопросу к израильтянам, но реакция оказалась недостаточной. На этом фоне президент Владимир Зеленский анонсировал санкции как против перевозчиков зерна, так и физических и юридических лиц, причастных к этой схеме. Ограничения планируют согласовать с европейскими партнерами, чтобы соответствующих лиц включили в санкционные списки.

Отметим, что украинская разведка обнаружила более полусотни судов, которые способствуют российской агрессии против Украины – их используют именно для экспорта зерна, украденного на оккупированных украинских территориях. Чтобы скрыть происхождение товара, суда ходят под флагами 15 различных иностранных государств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!