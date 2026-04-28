Не только Израиль: какие страны Россия "кормит" зерном, украденным с ВОТ

Ряд стран, нарушая международное право, продолжает покупать зерно, незаконно вывезенное Россией с временно оккупированных территорий Украины. Среди них – Египет, Алжир, Турция и некоторые другие страны, а с недавних пор – и Израиль.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Он отметил, что Украина фиксирует все такие случаи и официально об этом сообщает через дипломатические каналы, сообщает "Суспільне".

"В прошлом мы имели проблемы или делали официальные сообщения о грузах, которые направлялись в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны", – сказал Тихий.

Сейчас Украина отслеживает по меньшей мере несколько судов с украинским зерно, следующих в Египет и Алжир. "Наш сигнал очень прост: мы это видим и не оставим без реакции", – подчеркнул дипломат и предупредил, что Украина будет требовать у египетской стороны объяснений.

Также Тихий отметил, что игнорирование официальных обращений Украины по задержанию судов и грузов с похищенным зерном фактически создает условия для его легализации. По словам дипломата, Украина не считает такие случаи единичными.

"Это системная практика, которая имеет признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с оккупацией украинских территорий и обходом санкций против России", – сказал Тихий.

Что предшествовало

Он предупредил, что Украина будет реагировать подобным образом в отношении любого государства, которое будет участвовать в таких схемах. Ранее посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в МИД, где вручили ноту протеста из-за фактического импорта ворованного украинского зерна:

12 апреля российский сухогруз ABINSK с более 43 тыс. тонн ворованной пшеницы с оккупированных украинских территорий после 21 дня простоя приняли в порту израильской Хайфы;

с более 43 тыс. тонн ворованной пшеницы с оккупированных украинских территорий после 21 дня простоя приняли в порту израильской Хайфы; 27 апреля в Хайфе приняли PANORMITIS с 6,2 тыс. тонн пшеницы и более 19 тыс. тонн ячменя, которые загрузили в оккупированных Бердянске и Керчи.

Украина уже обращалась по этому вопросу ранее, но реакция израильской стороны оказалась недостаточной. На этом фоне президент Владимир Зеленский анонсировал санкции как против перевозчиков зерна, так и физических и юридических лиц, причастных к этой схеме. Ограничения планируют согласовать с европейскими партнерами, чтобы соответствующих лиц включили в санкционные списки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее украинская разведка обнаружила более полусотни судов, которые способствуют российской агрессии против Украины – их используют для экспорта своей нефти и зерна, украденного на оккупированных украинских территориях. Чтобы скрыть происхождение товаров, суда ходят под флагами 15 различных иностранных государств.

