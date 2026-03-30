Россия ворует зерно с оккупированных территорий Украины: названы десятки судов и страны, которые причастны

Украинская разведка обнаружила более полусотни судов, которые способствуют российской агрессии против Украины – их используют для экспорта своей нефти и зерна, украденного на оккупированных украинских территориях. Чтобы скрыть происхождение товаров, суда ходят под флагами 15 различных иностранных государств.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, обнародовав перечень из 51 судна в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions. Таким образом, они участвуют в наполнении нефтедолларами военной казны РФ и продолжении российской агрессии против Украины.

В обновление вошли нефтяные танкеры, обеспечивающие морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также грузовые суда, которые сотрудничают с РФ и заходят в закрытые порты на временно захваченной территории Украины – в частности в Мариуполь и Керчь. Среди стран, под которыми ходят эти суда, кроме РФ:

Багамские острова;

Барбадос;

Вануату;

Гонконг;

Индонезия;

Камерун;

Камерунские острова;

Либерия;

Мальта;

Маршалловы острова;

Острова Кука;

Палау;

Панама;

Сент-Китс и Невис;

Сьерра-Леоне.

Отмечается, что Россия системно использует морскую логистику не только для экспорта энергоносителей, но и для вывоза похищенных украинских ресурсов — зерна, руды, угля. Ключевым звеном этой логистики остаются капитаны судов — именно они владеют полной информацией о происхождении и характере грузов, а также маршрутах следования.

Учитывая это в ГУР призвали:

государства, которые в рамках работы Генассамблеи ООН подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, принять меры по предупреждению и недопущению случаев захода морских судов под их флагами в закрытые морские порты на временно оккупированной территории Украины;

Международную морскую организацию — обратиться ко всем государствам-членам о необходимости соблюдения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины, принимать надлежащие меры в отношении судов, нарушающих указанный режим;

страны флага – усилить контроль за местами пребывания морских судов для предупреждения случаев их заходов в акваторию закрытых морских портов на захваченной территории Украины;

стран-партнеров – ввести дополнительные санкции против российских, иностранных физических, юридических лиц, морских судов, привлеченных к коммерческой противоправной деятельности на захваченной территории Украины.

экипажи морских судов: быть готовыми несли ответственность за участие в противоправных операциях России в украинских портах, поскольку это является соучастием в агрессии.

Ранее OBOZ.UA сообщал о международном журналистском расследовании, которое выявило новые факты незаконного вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. Выяснилось, что продукция из Мариуполя попадает в Турцию, в частности в компанию, связанную с программами ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!